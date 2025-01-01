Спектакль «Нараяма» в Театре «Мастерская»

В японской деревушке у подножия горы Нараяма разворачивается трогательная драма о любви и долге. Вечный снег на горе и воробьиный грай вводят зрителя в мир, где живут деревенские легенды и святые предания. Согласно поверьям, бог Нараяма принимает у себя всех тех, кто устал от жизни.

Сюжет

Главная героиня, бабушка О-Рин, давно задумалась о своем уходе к богу Нараяма. Её сын и внук нуждаются в её заботе: у сына не нашлось своей семьи, а внук отбился от рук. Каждый день О-Рин откладывает свой уход, продолжая воспитывать внука и подыскивать новую жену для сына. Однако, чем больше она заботится о ближних, тем сильнее её сын Тацухэй испытывает страх: как он справится без матери, которую так любит?

Тема

Спектакль, поставленный Михаилом Черняком, представляет собой вечную притчу о самопожертвовании и любви. Он поднимает важные вопросы: готовы ли мы переступить через себя ради тех, кого любим? Какова суть человеческой жизни и существования? Драма «Нараяма» затрагивает самые глубокие чувства и заставляет задуматься о значении долга и семейных уз.

Актёрский состав

В спектакле задействованы талантливые актёры: Ольга Афанасьева, Дмитрий Житков, Георгий Воронин, Игорь Клычков, Мария Русских, Андрей Горбатый и Мария Мясникова. Каждый из них привносит в спектакль свою уникальную энергетику и харизму, благодаря чему история становится ещё более глубокой и запоминающейся.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и философскую историю о жизни и любви, наполненную японским духом и невероятной атмосферой.