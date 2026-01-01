Наполним музыкой сердца. Концерт-посвящение Юрию Визбору

Концерт в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В Филармонии имени Габдуллы Тукая пройдет концерт, посвященный жизни и творчеству Юрия Визбора — талантливого автора-исполнителя, поэта, писателя и драматурга. Это событие станет настоящим праздником для поклонников его творчества.

Музыка и память

В программе концерта предусмотрены выступления российских авторов-исполнителей, которые исполнят знаменитые песни Визбора, а также свои собственные произведения, вдохновленные его наследием.

Специальный гость

Особое внимание зрителей привлечет выступление специального гостя — Татьяны Визбор из Москвы. Ее участие добавит концерту уникальности и позволит ближе узнать о жизни и творческой судьбе выдающегося художника.

Концерт будет интересен как поклонникам творчества Юрия Визбора, так и всем любителям авторской песни.