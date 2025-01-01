Спектакль Наполеон и Жозефина

В Театральной Долине состоится долгожданная премьера музыкального спектакля «Наполеон и Жозефина». Эта история любви двух величайших личностей наполнена корсиканскими страстями, парижскими тайнами и имперским величием. Программа обещает стать настоящим событием для поклонников исторических драм и музыкального искусства.
Спектакль рассказжет о великих страданиях и трудных выборах коронованных особ, о неразделённой тоске и о судьбе жены Первого императора революционной Франции. Работы, вдохновленные историей Наполеона и Жозефины, всегда находят отклик в сердцах зрителей.
Режиссёр Людмила Никитина и Продюсерский центр «Невский» представляют этот захватывающий спектакль, в главных ролях которого звезды театральных сцен Москвы и Санкт-Петербурга:
Продолжительность спектакля составляет 2 часа с одним антрактом. Рекомендуемая возрастная категория — 12+. Не упустите возможность стать свидетелем этой уникальной театральной постановки!
Продюсер: Дмитрий Дорошенко
Режиссёр: Людмила Никитина
Хореограф: Виктория Коннова