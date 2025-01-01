Спектакль Наполеон и Жозефина

Премьера музыкального спектакля «Наполеон и Жозефина» в Театральной долине

В Театральной Долине состоится долгожданная премьера музыкального спектакля «Наполеон и Жозефина». Эта история любви двух величайших личностей наполнена корсиканскими страстями, парижскими тайнами и имперским величием. Программа обещает стать настоящим событием для поклонников исторических драм и музыкального искусства.

Сюжет

Спектакль рассказжет о великих страданиях и трудных выборах коронованных особ, о неразделённой тоске и о судьбе жены Первого императора революционной Франции. Работы, вдохновленные историей Наполеона и Жозефины, всегда находят отклик в сердцах зрителей.

Режиссура и исполнители

Режиссёр Людмила Никитина и Продюсерский центр «Невский» представляют этот захватывающий спектакль, в главных ролях которого звезды театральных сцен Москвы и Санкт-Петербурга:

Елена Захарова / Анна Позднякова

Роман Грибков

Виктория Коннова

Информация о спектакле

Продолжительность спектакля составляет 2 часа с одним антрактом. Рекомендуемая возрастная категория — 12+. Не упустите возможность стать свидетелем этой уникальной театральной постановки!

Команда постановки

Продюсер: Дмитрий Дорошенко

Режиссёр: Людмила Никитина

Хореограф: Виктория Коннова