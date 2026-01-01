NANSI & Sidorov в первом туре по России

Настя Белявская и Олег Сидоров — известные музыкальные продюсеры, авторы популярных саундтреков и ведущие подкаста «По каверочку». Теперь они готовы представить свое творчество на большой сцене. Артисты отправляются в свой первый тур по России, где зрители смогут насладиться не только хитами, но и новыми живыми версиями любимых саундтреков.

Что ожидать от концерта?

На концертах NANSI & Sidorov прозвучат лучшие композиции дуэта, ставшие визитной карточкой их творчества. Ожидаются треки, которые уже успели полюбиться многим, а также живые версии популярных саундтреков, ждущие своего часа на сцене.

Комфорт и удобство для зрителей

Билеты на концерт предложат различные уровни комфорта:

Фан-зона: Входной билет на концерт с доступом к зоне, ближайшей к сцене.

Не упустите возможность увидеть NANSI & Sidorov на сцене и насладиться их музыкальным искусством! Концерт станет незабываемым событием для всех поклонников их творчества.