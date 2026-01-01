Оповещения от Киноафиши
Nansi & Sidorov
Nansi & Sidorov

Nansi & Sidorov

О концерте

NANSI & Sidorov в первом туре по России

Настя Белявская и Олег Сидоров — известные музыкальные продюсеры, авторы популярных саундтреков и ведущие подкаста «По каверочку». Теперь они готовы представить свое творчество на большой сцене. Артисты отправляются в свой первый тур по России, где зрители смогут насладиться не только хитами, но и новыми живыми версиями любимых саундтреков.

Что ожидать от концерта?

На концертах NANSI & Sidorov прозвучат лучшие композиции дуэта, ставшие визитной карточкой их творчества. Ожидаются треки, которые уже успели полюбиться многим, а также живые версии популярных саундтреков, ждущие своего часа на сцене.

Комфорт и удобство для зрителей

Билеты на концерт предложат различные уровни комфорта:

  • Фан-зона: Входной билет на концерт с доступом к зоне, ближайшей к сцене.
  • Танцевальный партер: Общая зона с местом для танцев.
  • Комфортные VIP-зоны: Отдельный вход, гардероб и обслуживание официантом.
  • SUPER VIP/Apex: Удобные диваны с прямым видом на сцену.
  • VIP left/VIP right/Nexus: Боковые диваны с прекрасным обзором.
  • Столы/Core Ложи/Zenith: Пространство повышенной комфортности.
  • VIP/Oasis: Барные стулья на третьем уровне с отличным видом.
  • VIP-входной: Все привилегии VIP без закрепленного сидячего места.

Не упустите возможность увидеть NANSI & Sidorov на сцене и насладиться их музыкальным искусством! Концерт станет незабываемым событием для всех поклонников их творчества.

Купить билет на концерт Nansi & Sidorov

Апрель
18 апреля суббота
19:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 2200 ₽

