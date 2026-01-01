Оповещения от Киноафиши
Nansi & Sidorov представляют свой первый тур

Настя Белявская и Олег Сидоров — яркие представители музыкальной сцены, участники множества телевизионных и диджитал проектов. Они не только музыкальные продюсеры популярных сериалов и шоу, но и ведущие авторского музыкального подкаста «По каверочку», а также молодая семья.

Авторская музыка, которая покорила сердца

Их авторская музыка стабильно занимает верхние строчки музыкальных чартов. Саундтреки к сериалам, созданные дуэтом, исполняет вся страна. Теперь Nansi & Sidorov готовятся представить свое творчество на большой сцене.

Концерты, которые нельзя пропустить

Этой весной артисты отправляются в свой первый тур по России. На концертах зрители смогут насладиться лучшими композициями дуэта — треками, которые стали их визитной карточкой, а также живыми версиями популярных саундтреков, давно ожидаемых поклонниками.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться уникальным звучанием Nansi & Sidorov!

В других городах
Март
Апрель
26 марта четверг
19:00
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
от 2000 ₽
27 марта пятница
19:00
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
от 2000 ₽
28 марта суббота
19:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 2000 ₽
2 апреля четверг
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 2000 ₽
3 апреля пятница
19:00
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
от 1800 ₽
4 апреля суббота
19:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 2000 ₽
15 апреля среда
20:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Мурат Тхагалегов
18+
Поп
Мурат Тхагалегов
3 марта в 19:00 Borjia
Билеты
Кипелов
6+
Рок
Кипелов
27 марта в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 4000 ₽
Мегамозг. Родина тур
16+
Тяжелый рок
Мегамозг. Родина тур
12 апреля в 19:00 Клуб 12
от 1500 ₽
