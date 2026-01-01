Nansi & Sidorov представляют свой первый тур

Настя Белявская и Олег Сидоров — яркие представители музыкальной сцены, участники множества телевизионных и диджитал проектов. Они не только музыкальные продюсеры популярных сериалов и шоу, но и ведущие авторского музыкального подкаста «По каверочку», а также молодая семья.

Авторская музыка, которая покорила сердца

Их авторская музыка стабильно занимает верхние строчки музыкальных чартов. Саундтреки к сериалам, созданные дуэтом, исполняет вся страна. Теперь Nansi & Sidorov готовятся представить свое творчество на большой сцене.

Концерты, которые нельзя пропустить

Этой весной артисты отправляются в свой первый тур по России. На концертах зрители смогут насладиться лучшими композициями дуэта — треками, которые стали их визитной карточкой, а также живыми версиями популярных саундтреков, давно ожидаемых поклонниками.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться уникальным звучанием Nansi & Sidorov!