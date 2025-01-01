Первый сольный концерт NANSI & SIDOROV

Дата и место: 26 сентября 2025 года, Клуб УРБАН.

NANSI & SIDOROV — это дуэт, который завоевал сердца слушателей своими запоминающимися треками и яркими выступлениями. Они не только авторы популярных песен, но и ведущие успешного шоу «По каверочку». Этот творческий тандем уже успел занять высокие позиции в чартах стриминговых платформ с такими хитами, как:

«Вторая Весна» (совместно с Женей Трофимовым)

«Встречная Полоса» (OST Ландыши. Такая нежная любовь)

«Как мне быть» (совместно с BITTUEV)

«Не думаю»

С более чем 5 миллионами слушателей и 160 миллионами просмотров на YouTube, их музыка продолжает покорять новые вершины. Этот концерт — уникальная возможность увидеть выступление NANSI & SIDOROV вживую и насладиться их ярким исполнением.

Билеты: уже в продаже! Рекомендуется для зрителей 12+.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!