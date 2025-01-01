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Nansi & Sidorov
Билеты от 1600₽
Киноафиша Nansi & Sidorov

Nansi & Sidorov

12+
Возраст 12+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Первый сольный концерт NANSI & SIDOROV

Дата и место: 26 сентября 2025 года, Клуб УРБАН.

NANSI & SIDOROV — это дуэт, который завоевал сердца слушателей своими запоминающимися треками и яркими выступлениями. Они не только авторы популярных песен, но и ведущие успешного шоу «По каверочку». Этот творческий тандем уже успел занять высокие позиции в чартах стриминговых платформ с такими хитами, как:

  • «Вторая Весна» (совместно с Женей Трофимовым)
  • «Встречная Полоса» (OST Ландыши. Такая нежная любовь)
  • «Как мне быть» (совместно с BITTUEV)
  • «Не думаю»

С более чем 5 миллионами слушателей и 160 миллионами просмотров на YouTube, их музыка продолжает покорять новые вершины. Этот концерт — уникальная возможность увидеть выступление NANSI & SIDOROV вживую и насладиться их ярким исполнением.

Билеты: уже в продаже! Рекомендуется для зрителей 12+.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
20:00 от 1600 ₽

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