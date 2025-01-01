Дата и место: 26 сентября 2025 года, Клуб УРБАН.
NANSI & SIDOROV — это дуэт, который завоевал сердца слушателей своими запоминающимися треками и яркими выступлениями. Они не только авторы популярных песен, но и ведущие успешного шоу «По каверочку». Этот творческий тандем уже успел занять высокие позиции в чартах стриминговых платформ с такими хитами, как:
С более чем 5 миллионами слушателей и 160 миллионами просмотров на YouTube, их музыка продолжает покорять новые вершины. Этот концерт — уникальная возможность увидеть выступление NANSI & SIDOROV вживую и насладиться их ярким исполнением.
Билеты: уже в продаже! Рекомендуется для зрителей 12+.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!