В клубе Алексея Козлова, расположенном в Москве, выступит российская джазовая певица Нани Ева. Она известна тем, что является одной из немногих джазовых исполнительниц, поющих на русском языке. Среди её самых ярких композиций - «Путь», «Ветер», «Свет» и «Тишина».
Нани Ева объединяет в своём творчестве элементы джаза, соула и авторской песни с философскими текстами. Это делает её выступления привлекательными для любителей живой музыки с глубоким смыслом. В программе концерта зрители услышат её известные песни, такие как «Цветочек аленький» и «Выбрала петь».
Артистка обладает уникальным тембром и манерой исполнения. Нани создает музыку в редких жанрах, таких как smooth jazz, acid jazz и soulful pop. Её творчество привлекает ценителей утонченной стилистики и интеллектуальных текстов, что создает ощущение глубины и душевности.
Нани Ева стала известна широкой публике благодаря телепроектам «Голос» и «Главная сцена». Благодаря своим интерпретациям известных песен, она завоевала репутацию уникального музыканта. Исполнительницу отличает импровизационная свобода и бархатный тембр, что вызывает сравнения с такими иконами соула, как Шаде Аду и Майса.
На сцене Нани Ева будет выступать в сопровождении талантливых музыкантов:
Такое разнообразие музыкальных стилей и личностей гарантирует зрителям незабываемый вечер, полный эмоций и музыкальных открытий.