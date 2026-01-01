Нани Ева
Киноафиша Нани Ева

Нани Ева

Возраст 12+
О концерте

Нани Ева на сцене клуба Алексея Козлова

В клубе Алексея Козлова, расположенном в Москве, выступит российская джазовая певица Нани Ева. Она известна тем, что является одной из немногих джазовых исполнительниц, поющих на русском языке. Среди её самых ярких композиций - «Путь», «Ветер», «Свет» и «Тишина».

Уникальный стиль и авторские композиции

Нани Ева объединяет в своём творчестве элементы джаза, соула и авторской песни с философскими текстами. Это делает её выступления привлекательными для любителей живой музыки с глубоким смыслом. В программе концерта зрители услышат её известные песни, такие как «Цветочек аленький» и «Выбрала петь».

Нани Ева: узнаваемый голос и неповторимая атмосфера

Артистка обладает уникальным тембром и манерой исполнения. Нани создает музыку в редких жанрах, таких как smooth jazz, acid jazz и soulful pop. Её творчество привлекает ценителей утонченной стилистики и интеллектуальных текстов, что создает ощущение глубины и душевности.

Нани Ева стала известна широкой публике благодаря телепроектам «Голос» и «Главная сцена». Благодаря своим интерпретациям известных песен, она завоевала репутацию уникального музыканта. Исполнительницу отличает импровизационная свобода и бархатный тембр, что вызывает сравнения с такими иконами соула, как Шаде Аду и Майса.

Музыкальный коллектив

На сцене Нани Ева будет выступать в сопровождении талантливых музыкантов:

  • Евгений Лебедев (рояль);
  • Тимур Некрасов (саксофон);
  • Кирилл Афонин (бас-гитара);
  • Александр Ахмаев (ударные).

Такое разнообразие музыкальных стилей и личностей гарантирует зрителям незабываемый вечер, полный эмоций и музыкальных открытий.

Июнь
28 июня воскресенье
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 2000 ₽

