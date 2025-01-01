Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Нани Ева (вокал) и её группа
Билеты от 2000₽
Киноафиша Нани Ева (вокал) и её группа

Нани Ева (вокал) и её группа

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая говорит о жизни. Концерт в клубе Игоря Бутмана на Таганке

Приглашаем вас на незабываемый концерт Нани Евы, который состоится в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Уникальное сочетание эмоциональных и философских авторских песен Нани Евы с джазовыми интерпретациями создаст атмосферу глубоких размышлений и вдохновения.

О Нани Еве

Нани Ева — это не только талантливая певица, но и яркий композитор. Её творчество пронизано искренностью и настоящими эмоциями, которые способны затронуть любую душу. Словосочетания, которые она использует в своих песнях, часто становятся отражением личного и социального опыта.

Проект “Джаз и авторская песня”

На концерте вы услышите не только оригинальные композиции Нани, но и джазовые стандарты, переведенные на русский язык. Этот проект объединяет разные музыкальные стили и подчеркивает богатство и многообразие джазовой культуры.

Почему стоит посетить?

Если вы любите джаз и хотите погрузиться в мир авторской музыки, этот концерт — обязательное событие. Каждое выступление Нани Евы — это уникальный опыт, который оставит в вашем сердце теплый след. Не упустите возможность стать частью этого волшебства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 ноября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Виктор Салтыков
18+
Эстрада
Виктор Салтыков
30 ноября в 20:00 Petter
от 6500 ₽
Plazma
18+
Поп
Plazma
23 ноября в 21:00 Petter
от 4500 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
25 ноября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше