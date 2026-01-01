Нани Ева и Бэнд

Нани Ева в Санкт-Петербурге: джаз и соул в авторском исполнении

Певица Нани Ева выступит в Санкт-Петербурге со своим коллективом. Её стиль отличается утонченностью, импровизационной свободой и бархатным тембром, за который её часто сравнивают с известными артистками соула Sade и Maysa. Нани Ева также известна по телепроектам «Голос» и «Главная Сцена», где она создала авторские интерпретации популярных песен.

Музыка и атмосфера

В программе концерта представлены джазовые стандарты в переводах Нани, кавер-версии и оригинальные композиции. Артистка особенно понравится любителям джаза и соула, которые ценят глубокие и мягкие интерпретации. Нани Ева создает уникальную атмосферу, которая сочетает медитативные состояния и тонкое мировосприятие.

Состав коллектива

В выступлении Нани Евы примут участие лучшие джазмены столицы: Евгений Лебедев (рояль), Кирилл Афонин (бас), Тимур Некрасов (саксофон) и Александр Ахмаев (барабаны). Их совместная работа обещает зрителям незабываемый вечер, насыщенный глубокими музыкальными эмоциями.