Нани / Akseniy Arsenov / Tap Up

Акустический концерт на корабле в рамках фестиваля «Инди на воде»

Не пропустите уникальный акустический концерт артистов НАНИ, Akseniy Arsenov и Tap Up, который пройдет на борту теплохода, организованного Nevatrip совместно с Димой Артемьевым и Вовой Сидоровым. Этот концерт — важная часть летней музыкальной программы, которая ждет вас в этом сезоне!

NANI: Искренность и экспрессия

NANI — это поп-рок группа из Санкт-Петербурга с женским экспрессивным вокалом. Их песни — это личные истории, насыщенные поисками себя. На летнем фестивале вы услышите сет из новых и уже знакомых хитов в акустическом формате, которые обязательно тронут вашу душу.

Akseniy: Эмоции в каждом слове

Akseniy — хип-хоп-исполнитель, который прекрасно чувствует грани различных музыкальных жанров. Его музыка сочетает нежные истории с мощными эмоциями. На фестивале он представит как классические песни, так и новые композиции, которые будут исполнены вживую впервые.

Tap Up: Позитивные мелодии о дружбе и любви

Группа Tap Up из Санкт-Петербурга предлагает своей публике позитивную музыку в жанре поп и поп-рок. Их звучание — это мощные гитарные партии и энергичный битбокс. Треки Tap Up наполнены юмором, жизнелюбием и помогают слушателям верить в себя, даже в трудные времена.

Маршрут теплохода: Знакомство с достопримечательностями

Теплоходная прогулка стартует от Университетской набережной. Судно направляется в сторону Дворцового моста, проходит через Малую Неву и достигает Вантового моста. Здесь вас будут ожидать захватывающие виды на Финский залив, Лахта Центр и Газпром Арену.

После того как главные достопримечательности останутся позади, судно развернется и вернется обратно в парадную Неву, мимо Петропавловской крепости, дойдет до Литейного моста и вернется к причалу отправления.