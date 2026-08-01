Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нани / Akseniy Arsenov / Tap Up
Киноафиша Нани / Akseniy Arsenov / Tap Up

Нани / Akseniy Arsenov / Tap Up

6+
Возраст 6+

О концерте

Акустический концерт на корабле в рамках фестиваля «Инди на воде»

Не пропустите уникальный акустический концерт артистов НАНИ, Akseniy Arsenov и Tap Up, который пройдет на борту теплохода, организованного Nevatrip совместно с Димой Артемьевым и Вовой Сидоровым. Этот концерт — важная часть летней музыкальной программы, которая ждет вас в этом сезоне!

NANI: Искренность и экспрессия

NANI — это поп-рок группа из Санкт-Петербурга с женским экспрессивным вокалом. Их песни — это личные истории, насыщенные поисками себя. На летнем фестивале вы услышите сет из новых и уже знакомых хитов в акустическом формате, которые обязательно тронут вашу душу.

Akseniy: Эмоции в каждом слове

Akseniy — хип-хоп-исполнитель, который прекрасно чувствует грани различных музыкальных жанров. Его музыка сочетает нежные истории с мощными эмоциями. На фестивале он представит как классические песни, так и новые композиции, которые будут исполнены вживую впервые.

Tap Up: Позитивные мелодии о дружбе и любви

Группа Tap Up из Санкт-Петербурга предлагает своей публике позитивную музыку в жанре поп и поп-рок. Их звучание — это мощные гитарные партии и энергичный битбокс. Треки Tap Up наполнены юмором, жизнелюбием и помогают слушателям верить в себя, даже в трудные времена.

Маршрут теплохода: Знакомство с достопримечательностями

Теплоходная прогулка стартует от Университетской набережной. Судно направляется в сторону Дворцового моста, проходит через Малую Неву и достигает Вантового моста. Здесь вас будут ожидать захватывающие виды на Финский залив, Лахта Центр и Газпром Арену.

После того как главные достопримечательности останутся позади, судно развернется и вернется обратно в парадную Неву, мимо Петропавловской крепости, дойдет до Литейного моста и вернется к причалу отправления.

Купить билет на концерт Нани / Akseniy Arsenov / Tap Up

Помощь с билетами
В других городах
Август
28 августа пятница
21:00
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
от 1790 ₽

Фотографии

Нани / Akseniy Arsenov / Tap Up Нани / Akseniy Arsenov / Tap Up Нани / Akseniy Arsenov / Tap Up

В ближайшие дни

Александр Ф. Скляр и Ва-банкъ
6+
Джаз

Александр Ф. Скляр и Ва-банкъ

25 августа в 21:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2000 ₽
Андрей Атлас. Сольный стендап концерт
18+
Юмор

Андрей Атлас. Сольный стендап концерт

25 сентября в 20:00 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1600 ₽
Юлия Коган
16+
Поп Рок

Юлия Коган

24 октября в 19:00 Douglas
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше