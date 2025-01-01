Проект вокалистки Намгар Лхасарановой и музыканта Евгения Золотарева преобразует фолк-мотивы Бурятии и Монголии в размашистую современную этнику. Специфическое горловое пение, гудение варгана и другие народные инструменты сочетаются в их аранжировках с рок-усилением и эмбиент-текстурами. Также не стоит забывать о мощном вокале самой Намгар. Аутентичность принесена здесь в жертву синкретическому сплаву world music — группа демонстрирует эффектное шоу с настроением кочевой Сибири, но не саму Сибирь.