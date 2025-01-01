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Namgar
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Namgar

Бурятское этно-шоу с удивительной вокалисткой 6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Проект вокалистки Намгар Лхасарановой и музыканта Евгения Золотарева преобразует фолк-мотивы Бурятии и Монголии в размашистую современную этнику. Специфическое горловое пение, гудение варгана и другие народные инструменты сочетаются в их аранжировках с рок-усилением и эмбиент-текстурами. Также не стоит забывать о мощном вокале самой Намгар. Аутентичность принесена здесь в жертву синкретическому сплаву world music — группа демонстрирует эффектное шоу с настроением кочевой Сибири, но не саму Сибирь.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 апреля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00

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