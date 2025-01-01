Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нам срочно нужен Барон Мюнхаузен
Киноафиша Нам срочно нужен Барон Мюнхаузен

Спектакль Нам срочно нужен Барон Мюнхаузен

Постановка
ТМИН 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключения с Бароном Мюнхаузеном: спектакль для всей семьи

Ищете способ отвлечь своего ребёнка от бесконечного «сидения» в телефоне? Приглашаем вас на наш увлекательный спектакль, в котором каждый зритель, и взрослый, и ребёнок, найдет что-то интересное для себя!

Знакомство с классикой

На сцене развернётся захватывающая история о Бароне Мюнхаузене, известном своими невероятными приключениями и умением находить выход из любых ситуаций. Этот спектакль не только развлекает, но и обучает, показывая, как важно использовать фантазию и креативный подход к решению проблем.

Почему стоит прийти?

  • Уникальный опыт: Наш спектакль — это не просто представление, а настоящая инструкция по развлечение для всей семьи.
  • Занимательные моменты: В процессе спектакля дети смогут участвовать в действиях на сцене и стать частью удивительных историй.
  • Семейные ценности: Мы помимо развлечения поднимаем важные темы о дружбе, семье и смелости.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассах. Рекомендуем заранее забронировать места, чтобы гарантировать себе и своим детям лучшие места в зале.

Приходите на наш спектакль и дайте возможность вашему ребёнку окунуться в мир фантазий и приключений вместе с Бароном Мюнхаузеном!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше