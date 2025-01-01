Меню
Нам по пути
Нам по пути

Спектакль Нам по пути

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля-концерта в Омске

Внимание, театральные зрители! Скоро состоится долгожданная премьера уникального спектакля-концерта, в котором встретятся выпускники 1 и 2 потока проекта «На грани слова». Эти талантливые участники, объединенные общей целью, воплотят на сцене свои самые сокровенные истории и эмоции.

Что вас ждет на сцене?

Спектакль обещает стать настоящим событием. Здесь зрители увидят игровое взаимодействие непрофессиональных актёров, которые делятся своими живыми сюжетами и реальными переживаниями. Каждый из них играет себя или рассказывает о себе, что создает особую атмосферу искренности и близости.

Зритель — герой пьесы

Одной из ключевых особенностей спектакля станет интерактивность. Зрители не просто наблюдают за действием, но и становятся его частью. Они смогут влиять на развитие сюжета, выбирая, какие истории услышать и какие эмоции пережить.

Зачем приходить?

Это не просто спектакль, а возможность ощутить себя в центре событий, пережить настоящие эмоции и стать частью уникального театрального опыта. «На грани слова» — это место, куда можно прийти вместе с друзьями или близкими, ведь здесь всем по пути!

Не упустите шанс стать частью этого необычного события! Следите за анонсами и приходите на премьеру, чтобы стать свидетелями удивительных историй и живой музыки.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
