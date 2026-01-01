Нам дороги эти забывать нельзя

22 июня 2026 года на сцене Большого зала ФЦ «Москва» состоится концертная программа Русского оркестра популярной музыки «Мастера России». Это событие отмечается в один из самых трагических дней — в День памяти и скорби, который стал началом Великой Отечественной войны в 1941 году. Программа объединяет известные песни и музыкальные произведения военных лет.
Название программы отсылает к строкам легендарной песни «Эх, дороги» (музыка Анатолия Новикова, стихи Льва Ошанина) и отражает главную тему вечера — сохранение исторической памяти и уважение к подвигу народа. В Фольклорном центре «Москва» особое внимание уделяется программам, посвящённым событиям Великой Отечественной войны. Это не просто концертные вечера — это выражение глубокого уважения к подвигу народа и благодарности тем, кто отстоял мир.
В программе прозвучат произведения, ставшие музыкальной летописью Великой Отечественной войны — песни, которые поддерживали и вдохновляли солдат и людей в тылу. Зрителей ждёт:
Исполняет Оркестр популярной музыки «Мастера России». Среди солистов — Людмила Орлова. За дирижёрским пультом — художественный руководитель оркестра, Заслуженный артист России Валерий Константинович Петров.
Этот концерт — возможность вновь услышать знакомые мелодии, ощутить связь поколений и ещё раз сказать главное: мы помним и не имеем права забыть.