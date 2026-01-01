Концертная программа «Нам дороги эти забывать нельзя» в ФЦ «Москва»

22 июня 2026 года на сцене Большого зала ФЦ «Москва» состоится концертная программа Русского оркестра популярной музыки «Мастера России». Это событие отмечается в один из самых трагических дней — в День памяти и скорби, который стал началом Великой Отечественной войны в 1941 году. Программа объединяет известные песни и музыкальные произведения военных лет.

Темы программы

Название программы отсылает к строкам легендарной песни «Эх, дороги» (музыка Анатолия Новикова, стихи Льва Ошанина) и отражает главную тему вечера — сохранение исторической памяти и уважение к подвигу народа. В Фольклорном центре «Москва» особое внимание уделяется программам, посвящённым событиям Великой Отечественной войны. Это не просто концертные вечера — это выражение глубокого уважения к подвигу народа и благодарности тем, кто отстоял мир.

Музыкальная летопись войны

В программе прозвучат произведения, ставшие музыкальной летописью Великой Отечественной войны — песни, которые поддерживали и вдохновляли солдат и людей в тылу. Зрителей ждёт:

Увертюра «Слава победителям!» (И. Шитов)

«Эх, дороги...» (А. Новиков, сл. Л. Ошанина)

«На солнечной поляночке» (В. Соловьёв-Седой, сл. А. Фатьянова)

«Вспомним, братцы, россов славу» (фантазия на темы солдатских песен)

«Огонёк» (слова М. Исаковского)

«Жди меня» (К. Молчанов, сл. К. Симонова)

«В лесу прифронтовом» (М. Блантер)

«Василий Тёркин. Гармонь» (по поэме А. Твардовского)

«Русские плясовые наигрыши» (Е. Дербенко)

«Синий платочек» (Е. Петербургский, сл. Я. Галицкого и М. Максимова)

«Катюша» (М. Блантер, сл. М. Исаковского)

Матросский танец «Яблочко»

«Нам нужна одна победа» (Б. Окуджава)

«На Мамаевом кургане тишина» (А. Пахмутова, сл. В. Бокова)

«Мелодия» (В. Биберган)

«День Победы» (Д. Тухманов, сл. В. Харитонова)

Исполнители

Исполняет Оркестр популярной музыки «Мастера России». Среди солистов — Людмила Орлова. За дирижёрским пультом — художественный руководитель оркестра, Заслуженный артист России Валерий Константинович Петров.

Значение концерта

Этот концерт — возможность вновь услышать знакомые мелодии, ощутить связь поколений и ещё раз сказать главное: мы помним и не имеем права забыть.