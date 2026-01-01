О концерте

Концертная программа «Нам дороги эти забывать нельзя» в ФЦ «Москва»

22 июня 2026 года на сцене Большого зала ФЦ «Москва» состоится концертная программа Русского оркестра популярной музыки «Мастера России». Это событие отмечается в один из самых трагических дней — в День памяти и скорби, который стал началом Великой Отечественной войны в 1941 году. Программа объединяет известные песни и музыкальные произведения военных лет.

Темы программы

Название программы отсылает к строкам легендарной песни «Эх, дороги» (музыка Анатолия Новикова, стихи Льва Ошанина) и отражает главную тему вечера — сохранение исторической памяти и уважение к подвигу народа. В Фольклорном центре «Москва» особое внимание уделяется программам, посвящённым событиям Великой Отечественной войны. Это не просто концертные вечера — это выражение глубокого уважения к подвигу народа и благодарности тем, кто отстоял мир.

Музыкальная летопись войны

В программе прозвучат произведения, ставшие музыкальной летописью Великой Отечественной войны — песни, которые поддерживали и вдохновляли солдат и людей в тылу. Зрителей ждёт:

  • Увертюра «Слава победителям!» (И. Шитов)
  • «Эх, дороги...» (А. Новиков, сл. Л. Ошанина)
  • «На солнечной поляночке» (В. Соловьёв-Седой, сл. А. Фатьянова)
  • «Вспомним, братцы, россов славу» (фантазия на темы солдатских песен)
  • «Огонёк» (слова М. Исаковского)
  • «Жди меня» (К. Молчанов, сл. К. Симонова)
  • «В лесу прифронтовом» (М. Блантер)
  • «Василий Тёркин. Гармонь» (по поэме А. Твардовского)
  • «Русские плясовые наигрыши» (Е. Дербенко)
  • «Синий платочек» (Е. Петербургский, сл. Я. Галицкого и М. Максимова)
  • «Катюша» (М. Блантер, сл. М. Исаковского)
  • Матросский танец «Яблочко»
  • «Нам нужна одна победа» (Б. Окуджава)
  • «На Мамаевом кургане тишина» (А. Пахмутова, сл. В. Бокова)
  • «Мелодия» (В. Биберган)
  • «День Победы» (Д. Тухманов, сл. В. Харитонова)

Исполнители

Исполняет Оркестр популярной музыки «Мастера России». Среди солистов — Людмила Орлова. За дирижёрским пультом — художественный руководитель оркестра, Заслуженный артист России Валерий Константинович Петров.

Значение концерта

Этот концерт — возможность вновь услышать знакомые мелодии, ощутить связь поколений и ещё раз сказать главное: мы помним и не имеем права забыть.

