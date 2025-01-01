Спектакль Нам дороги эти позабыть нельзя: Олег Погудин

Меню
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

К 80-летию Великой Победы. Народный артист России Олег Погудин представляет

К 80-летию Великой Победы народный артист России Олег Погудин представляет музыкальный спектакль «Нам дороги эти позабыть нельзя». В этом удивительном проекте оживают стихи и песни поколения, чья молодость пришлась на трудные сороковые годы.

Поэтическая память

«Наше поколение не выдвинуло великого поэта, оно само по себе — все вместе — выдающийся поэт с поразительной биографией», — писал поэт-фронтовик Сергей Наровчатов о своих современниках. Слова Наровчатова подчеркивают уникальность опыта, который прошли люди этой эпохи.

Голоса забытого времени

В спектакле будут звучать строки, наполненные горечью и надеждой. Как отмечал Николай Майоров в своих стихах: «Мы были высоки, русоволосы. Вы в книгах прочитаете, как миф, о людях, что ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы». Эти слова воссоздают атмосферу той далекой, но такой значимой эпохи.

Творческая команда

Работа над спектаклем охватывает не только музыкальное исполнение, но и глубокое исследование человеческих судьб и чувств, ставших частью нашего культурного наследия. Олег Погудин, вместе с участниками Театра Романса, возвращает на сцену не только песни и стихи, но и живую память о поколении, которое величественно и с достоинством прошло через испытания времени.

Не пропустите уникальную возможность прикоснуться к истории через музыку и поэзию в спектакле «Нам дороги эти позабыть нельзя». Это не просто спектакль, это дань уважения тем, кто, несмотря на все трудности, смог сохранить человечность и дух.

Декабрь
6 декабря суббота
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 4000 ₽

Фотографии

