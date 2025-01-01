Нам дороги эти позабыть нельзя: Олег Погудин

Концерт к 80-летию Великой Победы

Народный артист России Олег Погудин представляет уникальный музыкальный спектакль «Нам дороги эти позабыть нельзя». Это выступление приурочено к 80-летию Великой Победы и станет настоящим трибьют поколениям, чья молодость пришлась на годы войны.

Поэзия и музыка военного времени

В спектакле прозвучат стихи и песни, отражающие душу людей, переживших те непростые времена. «Наше поколение не выдвинуло великого поэта, оно само по себе — все вместе — выдающийся поэт с поразительной биографией», — делится мнением о своих ровесниках поэт-фронтовик Сергей Наровчатов.

Олег Погудин намерен погрузить зрителей в атмосферу сороковых — пятидесятых годов, в которую вплетаются не только слова, но и судьбы людей. «Мы были высоки, русоволосы. Вы в книгах прочитаете, как миф, о людях, что ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы», — говорит о своем поколении Николай Майоров.

Создатели спектакля

Работа Олега Погудина и его Театра Романса направлена на то, чтобы оживить воспоминания о людях, ставших мифами, но навсегда оставшихся для нас родными и близкими. Это не просто спектакль, а дань памяти тем, кто пережил горечь войны и надежду на мир.

Приходите и погрузитесь в мир поэзии и музыки, который станет неотъемлемой частью нашего культурного наследия.