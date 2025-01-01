Нам 30! С песней по жизни

Юбилейный концерт ансамбля «Криница»

Государственный кубанский казачий ансамбль «Криница» отмечает сразу два значимых юбилея: 30-летие коллектива и 75-летие его основателя, заслуженного деятеля искусств России Владимира Капаева. В честь этих событий пройдет большой юбилейный концерт, который обещает подарить зрителям незабываемые мгновения.

Программа концерта

В рамках мероприятия ансамбль представит как лучшие песни из своего золотого фонда, так и новые произведения. Важное место в программе займут вокальные композиции, которые позволят ощутить всю яркость звучания «Криницы». Не обойдется и без зажигательных танцев, поставленных знаменитыми хореографами Николаем Кубарем и Валентиной Скобликовой.

Структура вечернего выступления

В первом отделении концерта прозвучат аутентичные станичные композиции линейных и черноморских казаков, отражающие богатую культуру и традиции кубанского региона. Во втором отделении зрители станут свидетелями еще более ярких и грандиозных выступлений, так как вместе с коллективом выступит симфонический оркестр Музыкального театра.

Ожидаемые сюрпризы

В этот праздничный вечер будет много приятных сюрпризов, положительных эмоций и невероятной кубанской энергетики от одного из лучших казачьих коллективов Краснодарского края. Не пропустите возможность окунуться в атмосферу праздника и насладиться искусством, которое оставляет яркое впечатление!