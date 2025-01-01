Меню
Постановка
Вернадского 13 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Юбилейный вечер: 25 лет театра

Дорогие друзья, зрители, наши верные соратники по искусству! 7 октября — особая дата в нашем календаре. Нашему театру исполняется 25 лет! Это не просто четверть века, а 25 лет живых эмоций, тишины зала, затаившего дыхание, и аплодисментов, которые рождаются в самом сердце.

За эти годы наш театральный дом стал местом, где были рассказаны тысячи историй, а ваши глаза отражали каждую из них. Это наш общий творческий дом, который мы вместе наполняли жизнью.

Приглашение на юбилейный вечер

В этот вечер мы приглашаем вас на большой юбилейный вечер — наш скромный, но очень душевный праздник рождения. Мы будем вспоминать наши старые, уже полюбившиеся спектакли, которые стали фундаментом нашего театра. Те, кто с нами давно, наверняка помнят и любят их так же, как и мы:

  • «Старший сын»
  • «Блэз»
  • «Женщина в песках»
  • «451 градус по Фаренгейту»
  • «Стеклянный зверинец»

Волна ностальгии и живое общение

Мы обещаем, что в этот вечер все вместе окунемся в волну светлой ностальгии. Порадуем себя и вас теплыми воспоминаниями и, конечно, живым общением. Ждем вас 7 октября на нашем юбилейном вечере!

