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Нам 15! Мир Женщин: Soprano Турецкого
Киноафиша Нам 15! Мир Женщин: Soprano Турецкого

Нам 15! Мир Женщин: Soprano Турецкого

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Юбилейный тур Арт-группы SOPRANO: Праздник музыки и эмоций

Арт-группа SOPRANO с гордостью представляет новую концертную программу в рамках юбилейного тура, посвященного 15-летию своего существования. Зрителей ждут как старые, так и новые хиты, а также яркие премьеры и неожиданные новинки, которые подарят незабываемые эмоции.

Музыкальное разнообразие

На концертах прозвучат композиции из различных жанров: от классических произведений до международных хитов, романтических баллад, проникновенного фолка, дерзкого рока и бодрящего джаза. Каждый номер будет сопровождаться ослепительными образами и живым общением с публикой, что создаст уникальную атмосферу.

Пожелания солистки

«Мы хотим этот юбилейный тур посвятить друг другу, нашей уникальной команде, нашему умному и теплому слушателю, нашей стране, которая с каждым гастрольным туром влюбляет в себя все больше и больше!» - делится своими мыслями солистка SOPRANO Ивета Рогова.

История и достижения

SOPRANO — это уникальный коллектив, основанный народным артистом РФ Михаилом Турецким 15 лет назад. Группа объединяет восемь талантливых исполнительниц с разнообразными голосами, от высокого сопрано до низкого меццо. Сегодня SOPRANO Турецкого представляет собой музыкальную бесконечность и является международным брендом, преодолевающим форматы и границы.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться уникальным концертом!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 30 сентября
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Нам 15! Мир Женщин: Soprano Турецкого Нам 15! Мир Женщин: Soprano Турецкого Нам 15! Мир Женщин: Soprano Турецкого Нам 15! Мир Женщин: Soprano Турецкого Нам 15! Мир Женщин: Soprano Турецкого Нам 15! Мир Женщин: Soprano Турецкого

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