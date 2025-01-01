Нам 15! Мир Женщин: Soprano Турецкого

Юбилейный тур Арт-группы SOPRANO: Праздник музыки и эмоций

Арт-группа SOPRANO с гордостью представляет новую концертную программу в рамках юбилейного тура, посвященного 15-летию своего существования. Зрителей ждут как старые, так и новые хиты, а также яркие премьеры и неожиданные новинки, которые подарят незабываемые эмоции.

Музыкальное разнообразие

На концертах прозвучат композиции из различных жанров: от классических произведений до международных хитов, романтических баллад, проникновенного фолка, дерзкого рока и бодрящего джаза. Каждый номер будет сопровождаться ослепительными образами и живым общением с публикой, что создаст уникальную атмосферу.

Пожелания солистки

«Мы хотим этот юбилейный тур посвятить друг другу, нашей уникальной команде, нашему умному и теплому слушателю, нашей стране, которая с каждым гастрольным туром влюбляет в себя все больше и больше!» - делится своими мыслями солистка SOPRANO Ивета Рогова.

История и достижения

SOPRANO — это уникальный коллектив, основанный народным артистом РФ Михаилом Турецким 15 лет назад. Группа объединяет восемь талантливых исполнительниц с разнообразными голосами, от высокого сопрано до низкого меццо. Сегодня SOPRANO Турецкого представляет собой музыкальную бесконечность и является международным брендом, преодолевающим форматы и границы.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться уникальным концертом!