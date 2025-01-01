Спектакль «Нам 15 лет» — юбилейный вечер

Московскому театру мюзикла исполнилось 15 лет!

В честь этого юбилея мы приглашаем зрителей отправиться в увлекательное путешествие, полное незабываемых моментов и ярких эмоций. На сцене театра вы сможете увидеть лучшие номера и арии из всех постановок, которые стали настоящими жемчужинами театрального искусства.

Звезды на одной сцене

В этот вечер на одной сцене встретятся не только легендарные персонажи, такие как Мистер Икс со своей знаменитой арию и Крестная Золушки, но и герои, полюбившиеся зрителям. Вы увидите Раскольникова и самоотверженную Аню из мюзикла «ПраймТайм», которая борется за право быть собой. Также вас порадуют романтичные Катя и Роман из «Теста на Любовь», а также трогательный Мамонтенок в поисках своей мамы.

Ностальгия и радость

Этот вечер станет настоящим праздником, в который мы собрали все лучшее, что было поставлено в театре за эти 15 лет. Проводником в историю театра станет художественный руководитель Михаил Швыдкой. Его рассказы и воспоминания создадут атмосферу ностальгической теплоты и радости, напоминая о том, как театральное искусство способно объединять сердца.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Загляните в историю Московского театра мюзикла и насладитесь магией театра.