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Билеты от 1000₽
Киноафиша «Нам 15 лет» — юбилейный вечер

Спектакль «Нам 15 лет» — юбилейный вечер

Постановка
Московский театр мюзикла 6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Московскому театру мюзикла исполнилось 15 лет!

В честь этого юбилея мы приглашаем зрителей отправиться в увлекательное путешествие, полное незабываемых моментов и ярких эмоций. На сцене театра вы сможете увидеть лучшие номера и арии из всех постановок, которые стали настоящими жемчужинами театрального искусства.

Звезды на одной сцене

В этот вечер на одной сцене встретятся не только легендарные персонажи, такие как Мистер Икс со своей знаменитой арию и Крестная Золушки, но и герои, полюбившиеся зрителям. Вы увидите Раскольникова и самоотверженную Аню из мюзикла «ПраймТайм», которая борется за право быть собой. Также вас порадуют романтичные Катя и Роман из «Теста на Любовь», а также трогательный Мамонтенок в поисках своей мамы.

Ностальгия и радость

Этот вечер станет настоящим праздником, в который мы собрали все лучшее, что было поставлено в театре за эти 15 лет. Проводником в историю театра станет художественный руководитель Михаил Швыдкой. Его рассказы и воспоминания создадут атмосферу ностальгической теплоты и радости, напоминая о том, как театральное искусство способно объединять сердца.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Загляните в историю Московского театра мюзикла и насладитесь магией театра.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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