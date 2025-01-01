Музыкальный вечер: звучание классики и народных мелодий
Приглашаем вас на незабываемое музыкальное путешествие, в рамках которого вы услышите произведения великих композиторов, а также восхитительные народные песни. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки.
Первое отделение
- Георг Фридрих Гендель: «Аллилуйа» из оратории «Мессия»
- Камиль Сен-Санс: Ave Maria
- Дмитрий Бортнянский: Концерт № 8
- Пётр Чайковский: Достойно есть
- Сергей Рахманинов: Богородице Дево, радуйся
- Георгий Свиридов:
- Любовь святая
- Стрекотунья-белобока
- Валерий Гаврилин: Ерунда или Ти-ри-ри, или Вечерняя музыка
- Русские народные песни:
- В лунном сиянье (обр. Калистратова)
- Куманёчек, побывай у меня (обр. Н. Голованова)
- Колокольчик (обр. Свешникова)
- Ах вы сени мои сени (обр. С. Екимова) или Коробейники (обр. С. Екимова)
Второе отделение
- Мартин Палмери: Танго-месса (с оркестром)
Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить ни одного момента нашего музыкального вечера!