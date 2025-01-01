Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нам — 50!
Киноафиша Нам — 50!

Нам — 50!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер: звучание классики и народных мелодий

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное путешествие, в рамках которого вы услышите произведения великих композиторов, а также восхитительные народные песни. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки.

Первое отделение

  • Георг Фридрих Гендель: «Аллилуйа» из оратории «Мессия»
  • Камиль Сен-Санс: Ave Maria
  • Дмитрий Бортнянский: Концерт № 8
  • Пётр Чайковский: Достойно есть
  • Сергей Рахманинов: Богородице Дево, радуйся
  • Георгий Свиридов:
    • Любовь святая
    • Стрекотунья-белобока
  • Валерий Гаврилин: Ерунда или Ти-ри-ри, или Вечерняя музыка
  • Русские народные песни:
    • В лунном сиянье (обр. Калистратова)
    • Куманёчек, побывай у меня (обр. Н. Голованова)
    • Колокольчик (обр. Свешникова)
    • Ах вы сени мои сени (обр. С. Екимова) или Коробейники (обр. С. Екимова)

Второе отделение

  • Мартин Палмери: Танго-месса (с оркестром)

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить ни одного момента нашего музыкального вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 9 ноября
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

Lumen & Orchestra
16+
Рок
Lumen & Orchestra
27 ноября в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
от 3200 ₽
Мещера. Легенды древних. Часть 2
16+
Фолк Тяжелый рок
Мещера. Легенды древних. Часть 2
8 ноября в 19:00 Ё-бар
от 1000 ₽
16+
Хип-хоп
Pepel Nahudi
4 октября в 18:00 Radius Concert Hall
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше