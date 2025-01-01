Музыкальный вечер: звучание классики и народных мелодий

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное путешествие, в рамках которого вы услышите произведения великих композиторов, а также восхитительные народные песни. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки.

Первое отделение

Георг Фридрих Гендель: «Аллилуйа» из оратории «Мессия»

«Аллилуйа» из оратории «Мессия» Камиль Сен-Санс: Ave Maria

Ave Maria Дмитрий Бортнянский: Концерт № 8

Концерт № 8 Пётр Чайковский: Достойно есть

Достойно есть Сергей Рахманинов: Богородице Дево, радуйся

Богородице Дево, радуйся Георгий Свиридов: Любовь святая Стрекотунья-белобока

Валерий Гаврилин: Ерунда или Ти-ри-ри, или Вечерняя музыка

Ерунда или Ти-ри-ри, или Вечерняя музыка Русские народные песни: В лунном сиянье (обр. Калистратова) Куманёчек, побывай у меня (обр. Н. Голованова) Колокольчик (обр. Свешникова) Ах вы сени мои сени (обр. С. Екимова) или Коробейники (обр. С. Екимова)



Второе отделение

Мартин Палмери: Танго-месса (с оркестром)

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить ни одного момента нашего музыкального вечера!