Комедия «Налево от лифта».150-й раз на сцене!

В Концертном зале «Колизей-арена» (Невский проспект, д. 100) состоится юбилейный 150-й показ комедии Продюсерского центра «Невский» «Налево от лифта». Главную роль в спектакле исполнит талантливый Андрей Носков.

Зрителей ожидает яркое и искрометное представление о любви, смехе и жизнерадостном настроении. В честь юбилея организаторы подготовили множество сюрпризов и подарков для всех посетителей.

Сюжет и персонажи

Действие спектакля разворачивается во Франции восьмидесятых годов прошлого века. Это время страстей и любви, когда скромное обаяние европейской буржуазии царит на каждом шагу. Главные герои — художники Пьер и Борис. Пьер, влюбившись в замужнюю блондинку на вернисаже, приглашает её к себе. В то же время Борис устраивает скандал, ревнуя красавицу Еву к кому-то из толпы.

Комедийные ситуации нарастают, когда двери квартир Пьера и Бориса постоянно захлопываются от сквозняков, а Ева оказывается запертой в квартире Пьера, который ждет свою избранницу. Совмещение двух парочек и двери приводит к истерически смешным приключениям.

Почему стоит посетить?

Спектакль «Налево от лифта» станет настоящим праздником для любителей комедий и веселых историй. Не упустите возможность стать частью этого юбилея. Приходите, и вы не пожалеете — самая смешная комедия Северной столицы ждет вас!