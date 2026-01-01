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Налево от лифта
Киноафиша Налево от лифта

Спектакль Налево от лифта

16+
Возраст 16+

О спектакле

Комедия «Налево от лифта».150-й раз на сцене!

В Концертном зале «Колизей-арена» (Невский проспект, д. 100) состоится юбилейный 150-й показ комедии Продюсерского центра «Невский» «Налево от лифта». Главную роль в спектакле исполнит талантливый Андрей Носков.

Зрителей ожидает яркое и искрометное представление о любви, смехе и жизнерадостном настроении. В честь юбилея организаторы подготовили множество сюрпризов и подарков для всех посетителей.

Сюжет и персонажи

Действие спектакля разворачивается во Франции восьмидесятых годов прошлого века. Это время страстей и любви, когда скромное обаяние европейской буржуазии царит на каждом шагу. Главные герои — художники Пьер и Борис. Пьер, влюбившись в замужнюю блондинку на вернисаже, приглашает её к себе. В то же время Борис устраивает скандал, ревнуя красавицу Еву к кому-то из толпы.

Комедийные ситуации нарастают, когда двери квартир Пьера и Бориса постоянно захлопываются от сквозняков, а Ева оказывается запертой в квартире Пьера, который ждет свою избранницу. Совмещение двух парочек и двери приводит к истерически смешным приключениям.

Почему стоит посетить?

Спектакль «Налево от лифта» станет настоящим праздником для любителей комедий и веселых историй. Не упустите возможность стать частью этого юбилея. Приходите, и вы не пожалеете — самая смешная комедия Северной столицы ждет вас!

В ролях
Андрей Носков
Андрей Носков
Олег Куликович
Олег Куликович
Леонид Алимов
Леонид Алимов

Купить билет на спектакль Налево от лифта

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В других городах
Октябрь
26 октября понедельник
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 1200 ₽

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