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Наконечный
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Наконечный

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой тур группы «Наконечный» в честь пятилетия хита «Юра, мы всё прое***али»

Группа «Наконечный» отправляется в масштабный тур, посвященный пятилетию своей знаковой песни «Юра, мы всё прое***али». Этот трек стал настоящим символом для многих поклонников и уже завоевал народную любовь, звуча в дворах и на концертах разных артистов.

Эмоции и музыкальная мощь

Группа «Наконечный» известна своими эмоциональными текстами, которые затрагивают темы сопротивления, свободы и душевности. Их музыка сочетает в себе агрессивные риффы и мелодичность, что делает каждое выступление незабываемым.

Что ожидать от тура

В рамках тура музыканты исполнит все лучшие хиты за свою историю, а также представят новые песни, которые уже готовы порадовать слушателей. Вы сможете насладиться выступлением в полном составе, полным электрической энергии!

Не пропустите!

Если вы хотите стать частью этого музыкального события, следите за анонсами и не упустите шанс увидеть группу «Наконечный» на сцене. Это будет незабываемый опыт для всех любителей живой музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 7 ноября
Ц Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6, 2 этаж
20:00 от 900 ₽
Казань, 14 ноября
Арт-пространство «Библиотека» Казань, Кремлевская, 21
20:00 от 1000 ₽
Нижний Новгород, 15 ноября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
20:00 от 1000 ₽
Воронеж, 23 ноября
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
19:00 от 800 ₽

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