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Спектакль Накануне

12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+

О спектакле

Посвящение Владимиру Высоцкому

Программа заслуженной артистки России Галины Улетовой в соавторстве с режиссером Павлом Тихомировым посвящена Владимиру Высоцкому. В этом концерте прозвучат произведения, отражающие многогранность творчества Высоцкого и его близких, а также работы других талантливых авторов, связанных с ним.

Вдохновленные произведениями известных авторов
В программе будут исполнены произведения не только самого Владимира Высоцкого, но и его соавторов и близких людей: Л. Абрамовой, М. Влади, И. Высоцкой, М. Высоцкой, А. Демидовой, С. Говорухина, В. Золотухина и Л. Филатова. Каждое произведение открывает новую грань их уникального искусства и привносит в программу особую атмосферу, наполненную искренностью, переживаниями и неподражаемым стилем.

Режиссер
Павел Тихомиров
В ролях
Михаил Блыщик
Виолетта Давыдовская
Инна Кара-Моско
Алена Охлупина
Светлана Потанина
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