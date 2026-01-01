Посвящение Владимиру Высоцкому

Программа заслуженной артистки России Галины Улетовой в соавторстве с режиссером Павлом Тихомировым посвящена Владимиру Высоцкому. В этом концерте прозвучат произведения, отражающие многогранность творчества Высоцкого и его близких, а также работы других талантливых авторов, связанных с ним.

Вдохновленные произведениями известных авторов

В программе будут исполнены произведения не только самого Владимира Высоцкого, но и его соавторов и близких людей: Л. Абрамовой, М. Влади, И. Высоцкой, М. Высоцкой, А. Демидовой, С. Говорухина, В. Золотухина и Л. Филатова. Каждое произведение открывает новую грань их уникального искусства и привносит в программу особую атмосферу, наполненную искренностью, переживаниями и неподражаемым стилем.