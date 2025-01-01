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Наизнанку
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Спектакль Наизнанку

16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сюжет спектакля «Наизнанку»

Действие спектакля «Наизнанку» происходит в небольшом городке на Северном Кавказе. Девушка возвращается на родину, чтобы в одиночку расследовать самоубийство сестры — казалось бы, благополучной, счастливой и замужней.

Режиссерская задумка

Режиссер театра «Старый дом» создал постановку, которая заставляет зрителей задуматься о глубоких социальных проблемах. Через личную трагедию главной героини спектакль поднимает вопросы, актуальные для многих современных обществ. Спектакль затрагивает важные и сложные темы, обращая внимание на стандарты патриархального общества. Часто они транслируют из поколения в поколение не только высокие моральные требования, но и бытовое насилие. В центре внимания оказывается хрупкость границы между принятием насилия и смертью, когда между ними всего один шаг.

Зрительский отклик

Спектакль «Наизнанку» получил множество положительных отзывов за честное и глубокое отражение сложных тем. Постановка отличается сильной актерской игрой и эмоционально насыщенными сценами, что делает её незабываемой для зрителей.

Не пропустите возможность увидеть эту важную и трогательную постановку в театре «Старый дом».

Режиссер
Джемма Аветисян
В ролях
Наталья Пьянова
Виталий Саянок
Дмитрий Иванов
Альбина Лозовая
Эльвира Главатских

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 20 августа
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
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