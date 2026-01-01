Спектакль Наизнанку — вечер актерской импровизации

Театральное состязание: без текста на сцене

Актёры ведущих театров города выходят на сцену, оставив за дверями свои сценарии, декорации и даже задачи от режиссёра. Это уникальное мероприятие призвано проверить, как мастерство артистов может проявиться в условиях полной импровизации.

На протяжении всего действия участники не имеют представления о том, что именно произойдёт на сцене. Авторы проекта создают ситуации, в которых артисты вынуждены реагировать на незаученные обстоятельства, представляя зрителям искренние эмоции и непредсказуемые реакции.

С каждым моментом на сцене зрители становятся свидетелями процессов, которые обычно проходят за кулисами. Однако здесь у них есть возможность не только наблюдать, но и принять участие в выборе победителя. В конце вечера один из артистов будет награждён денежным призом за своё мастерство.

