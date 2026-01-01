Спектакль Наизнанку — вечер актерской импровизации

Наизнанку — вечер актерской импровизации
18+
О спектакле

Театральное состязание: без текста на сцене

Актёры ведущих театров города выходят на сцену, оставив за дверями свои сценарии, декорации и даже задачи от режиссёра. Это уникальное мероприятие призвано проверить, как мастерство артистов может проявиться в условиях полной импровизации.

На протяжении всего действия участники не имеют представления о том, что именно произойдёт на сцене. Авторы проекта создают ситуации, в которых артисты вынуждены реагировать на незаученные обстоятельства, представляя зрителям искренние эмоции и непредсказуемые реакции.

С каждым моментом на сцене зрители становятся свидетелями процессов, которые обычно проходят за кулисами. Однако здесь у них есть возможность не только наблюдать, но и принять участие в выборе победителя. В конце вечера один из артистов будет награждён денежным призом за своё мастерство.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего театрального эксперимента, где каждая минута может стать неожиданностью, а каждый актёр - настоящим мастером импровизации.

Июнь
29 июня понедельник
19:00
Центр театрального мастерства Нижний Новгород, Варварская, 32, 2 этаж
от 1800 ₽

