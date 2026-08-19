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Нахлебники
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Киноафиша Нахлебники

Нахлебники

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О выставке

Новая выставка «Нахлебники» в Дарвиновском музее

Дарвиновский музей приглашает вас на увлекательную выставку «Нахлебники», где скучная паразитология предстает в ярком и захватывающем формате. Здесь вы встретите невыдуманных злодеев — представителей фауны, которые манипулируют сознанием и превращают тела других существ в свои инкубаторы.

Пять стилистических зон

Выставка включает в себя пять уникальных зон, каждая из которых посвящена отдельной стратегии выживания в мире паразитов:

Мир червя

Здесь разворачивается фантастический боевик с участием круглых и плоских червей, а также скребней. Вы узнаете о том, как ленточные черви отращивают до трёх метров в длину и лишают своих жертв ресурсов!

Хоррор «Чужой»

Этот раздел посвящен наездникам, которые вонзают свои яйца в живых гусениц, оставляя их в живых до самых жутких моментов. Вы увидите не только жертву, но и её убийцу — бабочку совку, наездника-банха и других жутких существ.

Триллер «Крадущиеся в ночи»

Эта зона посвящена грибам-убийцам, которые постепенно захватывают мир живого, превращая его в царство мертвых. Вы узнаете о том, как кордицепс заставляет муравьев действовать перед своей смертью для распространения спор.

Многосерийная мыльная опера «Параллельные матери»

Здесь представлена трогательная история брошенных детей и их биологических родителей. Посетители смогут увидеть гнёзда с подброшенными яйцами и попытаться угадать, какое из них — приемыш.

Премьера «Сока вечной жизни»

Любителей аниме ждет удивительная история о растениях-паразитах. В этом разделе вы познакомитесь с омелой, марьянником и раффлезией — живыми «вампирами» флоры, которые высасывают соки из других растений.

Комментарий автора

«Тема паразитов традиционно вызывает отвращение, — говорит автор выставки Анна Александрова. — Мы решили показать её с другой стороны. Мы предлагаем зрителю захватывающее «кино» о существах, которые действуют медленно, манипулируя телом и разумом своих жертв.»

Предупреждение для посетителей

В экспозиции будут представлены реальные биологические объекты. Особо впечатлительным зрителям или тем, кто страдает от фобий, стоит учесть это перед посещением выставки. Для остальных — добро пожаловать в мир паразитов!

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Помощь с билетами
Август
19 августа среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
20 августа четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
21 августа пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
22 августа суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
23 августа воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57

В ближайшие дни

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