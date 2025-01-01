Концерт Nagart в Ростове-на-Дону

Мрачные гении отечественного хоррор-панка – группа Nagart – вновь на подходе! Они отправляются в осенний тур, охватывающий целых 20 городов, и обещают погрузить зрителей в зубодробительную атмосферу своих выступлений.

Что ждать от концерта?

На этот раз Nagart порадуют зрителей холодящими кровь страшными сказками, дикими танцами и энергичным слэмом. Волнение, жара на сцене и адское веселье на танцполе – всё это ожидает вас на концерте!

Не пропустите это событие!

Если вы цените уникальные музыкальные переживания и хотите стать частью этого безумия, не упустите возможность увидеть Nagart вживую. Готовьтесь к мощной энергетике и запоминающимся номерам, которые сделают ваш вечер незабываемым!