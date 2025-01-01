Меню
Nagart
Киноафиша Nagart

Nagart

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Nagart в Ростове-на-Дону

Мрачные гении отечественного хоррор-панка – группа Nagart – вновь на подходе! Они отправляются в осенний тур, охватывающий целых 20 городов, и обещают погрузить зрителей в зубодробительную атмосферу своих выступлений.

Что ждать от концерта?

На этот раз Nagart порадуют зрителей холодящими кровь страшными сказками, дикими танцами и энергичным слэмом. Волнение, жара на сцене и адское веселье на танцполе – всё это ожидает вас на концерте!

Не пропустите это событие!

Если вы цените уникальные музыкальные переживания и хотите стать частью этого безумия, не упустите возможность увидеть Nagart вживую. Готовьтесь к мощной энергетике и запоминающимся номерам, которые сделают ваш вечер незабываемым!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 7 декабря
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Сябры
12+
Эстрада
Сябры
17 октября в 19:00 Дом офицеров
от 1700 ₽
Папин Олимпос
16+
Инди
Папин Олимпос
12 октября в 19:00 Мёд
от 1600 ₽
Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
30 ноября в 18:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2800 ₽
