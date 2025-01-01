Nagart. Новогодний концерт

Новогодний концерт группы Nagart

Этой зимой хоррор-панк группа Nagart представит свои новогодние шоу на двух столичных площадках. В Санкт-Петербурге выступление пройдет 27 декабря в клубе Base, а в Москве – 28 декабря в том же клубе. Концерты обещают стать настоящим праздником для всех поклонников группы!

Что ждать на концерте?

Солист группы Александр Старцев поделился, что в преддверии нового года они исполнит не только все свои хиты, но и предложат зрителям поучаствовать в создании сет-листа. Также ждите премьеру песни «Поиграй со мной», которая должна выйти в свет к моменту концерта. Каждый зритель сможет насладиться бурными эмоциями и атмосферной шоу-программой, которая создаст поистине праздничное настроение.

Уникальная музыкальная концепция

Творчество Nagart выделяется сочетанием мифических персонажей и современных образов: пираты, вурдалаки и пугала встречаются в их песнях. За 12-летнюю историю команда успела выпустить четыре полноформатных альбома, более десятка синглов и один EP. В 2025 году они представили альбом «13 этаж» и несколько новых синглов, что подтверждает их статус одних из самых ярких представителей хоррор-панка в России.

Интересные факты о группе

Название Nagart несет в себе отсылки к скандинавской и древнегреческой мифологии, возникнув от сочетания двух несуществующих кораблей – «Нагльфар» и «Арго». Это уникальное название отражает их креативный подход и глубокую смысловую насыщенность.

Не упустите возможность встретиться с любимыми героями, послушать новые песни и погрузиться в новогоднюю панк-феерию в Москве и Санкт-Петербурге!