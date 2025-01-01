Меню
Nagart. Акустика. Концерт для истинных поклонников
Билеты от 1500₽
Киноафиша Nagart. Акустика. Концерт для истинных поклонников

Nagart. Акустика. Концерт для истинных поклонников

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Nagart. Акустика. Концерт для истинных поклонников в клубе «16 тонн»

Готовьтесь к незабываемому вечеру в клубе «16 тонн»! Nagart представит уникальный акустический концерт, который станет настоящим праздником для поклонников рок-музыки.

Уникальный формат

Этот концерт необычен тем, что музыканты исполнят свои любимые песни в новой интерпретации. Акустика позволит глубже ощутить каждую ноту и текст, погрузиться в атмосферу, которую создает живая музыка в интимной обстановке. Идеальный настрой для истинных ценителей искусства!

Что вас ждет

В программе концерта — как известные хиты группы, так и новые треки. Каждый посетитель сможет насладиться атмосферой единения музыкантов и зрителей. Не упустите возможность увидеть за кулисами жизнь группы и услышать их истории, которые вдохновили на создание песен.

Почему это стоит посетить?

Помимо музыкальной программы, на концерте будут организованы различные интерактивные элементы: разговоры с музыкантами, вопросы из зала и фотосессии. Это уникальная возможность приблизиться к культуре рок-музыки и разместить в своем сердце мелодии, которые будут звучать еще долго.

Приходите и погружайтесь в мир Nagart, где каждый аккорд — это возможность выражения и эмоциональной связи. Не дайте пропасть шансам стать частью этого удивительного вечера в «16 тонн»!

