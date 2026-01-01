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Nagart. Акустический концерт.
Киноафиша Nagart. Акустический концерт.

Nagart. Акустический концерт.

16+
Возраст 16+

О концерте

Акустический концерт группы Nagart в клубе «Рассвет»

В клубе «Рассвет» состоится акустический концерт группы Nagart. Это первое выступление коллектива в Санкт-Петербурге с уникальной акустической программой.

Гостям предложат не только насладиться музыкой, но и пообщаться с участниками группы. В рамках специальной программы в 18:30 стартует Meet&Greet, на котором будут доступны:

  • ранний вход без очереди;
  • встреча и фотосессия с артистами;
  • постер с автографом.

Сам концерт начнётся в 20:00. Это событие станет отличным поводом для поклонников акустической музыки и неформального общения.

Расписание

  • Открытие дверей: 19:00
  • Начало Meet&Greet: 18:30
  • Начало концерта: 20:00

Обратите внимание, что билет на концерт приобретается отдельно. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт Nagart. Акустический концерт.

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В других городах
Сентябрь
19 сентября суббота
19:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1700 ₽

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