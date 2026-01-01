Nagart. Акустический концерт.

В клубе «Рассвет» состоится акустический концерт группы Nagart. Это первое выступление коллектива в Санкт-Петербурге с уникальной акустической программой.
Гостям предложат не только насладиться музыкой, но и пообщаться с участниками группы. В рамках специальной программы в 18:30 стартует Meet&Greet, на котором будут доступны:
Сам концерт начнётся в 20:00. Это событие станет отличным поводом для поклонников акустической музыки и неформального общения.
Обратите внимание, что билет на концерт приобретается отдельно. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!