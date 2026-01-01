Нафкат Нигматуллин
6+
О концерте

Нафкат Нигматуллин: концерт, который нельзя пропустить

Народный артист Республики Татарстан Нафкат Нигматуллин более 25 лет радует своих слушателей татаро-башкирской эстрадой. Его концерты — это не просто музыкальные выступления, это целый мир эмоций и глубоких смыслов.

Уникальный стиль исполнения

Нафкат Нигматуллин известен своим неповторимым тембром голоса и умением создавать глубокие драматические образы. На сцене он обладает положительной энергией, интеллигентностью и харизмой, что сразу же привлекает внимание зрителей.

Известные хиты

На его концертах звучат как народные, так и эстрадные песни, которые затрагивают темы жизни и любви. Многие из этих произведений стали настоящими хитами, любимыми зрителями на протяжении многих лет.

Почему стоит посетить концерт

Если вы жаждете встретиться с настоящим искусством и окунуться в атмосферу глубоких чувств, концерт Нафката Нигматуллина — отличная возможность. Это событие обещает быть не только музыкальным, но и эмоциональным. Не упустите шанс увидеть его на сцене!

Апрель
3 апреля пятница
19:00
Чулпан Казань, просп. Победы, 48а
от 1000 ₽

