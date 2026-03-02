Оповещения от Киноафиши
Нафкат Нигматуллин
Нафкат Нигматуллин

6+
О концерте

Нафкат Нигматуллин: народная музыка в современном звучании

Приглашаем вас на уникальную музыкальную программу от татарского певца и композитора Нафката Нигматуллина. Женственная и яркая, программа представит традиционные народные мелодии в новой современной интерпретации.

Что вас ждет?

Слушатели смогут насладиться песнями на татарском и башкирском языках. Это уникальная возможность открыть для себя редкие народные песни, исполненные в актуальном стиле, и глубже узнать культуру татарского и башкирского народов.

Кому будет интересно?

Это мероприятие будет особенно интересно любителям народной музыки и тем, кто стремится расширить свои знания о культурном наследии России. Не упустите шанс насладиться завораживающими мелодиями и задушевным исполнением!

Март
2 марта понедельник
19:00
ДК «Моторостроитель» Уфа, Машиностроителей, 10

