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Наедине
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Спектакль Наедине

Постановка
Театральный центр «Вишневый сад» 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Спектакль о любви и ее противоречиях

«Она и Он». Мужчина и женщина. Сколько историй может поведать нам жизнь о тех, кто однажды стал чужим? Этот спектакль исследует сложные и многослойные отношения между двумя людьми, каждый из которых ведет свой монолог о любви и разочаровании.

Тема спектакля

Спектакль погружает зрителя в мир глубоких чувств и противоречий. Откуда в столь сильном чувстве берутся изъяны? Возможно, это результат того, что один готов сорваться в бездну, а другой просто наблюдает. В моменты отчаянья и боли, когда крик становится единственным способом выразить свои чувства, отношения могут оказаться на краю пропасти.

Любовь: спасение или разрушение?

Любовь — это чувство, способное как спасти, так и уничтожить. В спектакле «Она и Он» каждый герой раскрывает свою историю, где третий не лишний, как может показаться на первый взгляд. Здесь каждый персонаж сам по себе, но при этом не одинок — они преданы самим себе и своим переживаниям.

Уникальные особенности

Спектакль не просто рассказывает о паре, а показывает, как двое могут быть вместе, но чувствовать явный недостаток любви. Сценография и музыкальное оформление подчеркивают напряжение и эмоциональную глубину произведения, создавая атмосферу, в которой зритель сможет сопереживать героям.

Информация для зрителей

Не пропустите возможность увидеть этот глубоко трогающий спектакль. Узнайте, как любовь может быть как источником боли, так и надеждой на спасение. Спектакль «Она и Он» — это шанс на личное размышление о своих отношениях и чувствах.

Режиссер
Елена Попова
В ролях
Елена Щукина
Алексей Щукин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 400 ₽
26 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 400 ₽

Фотографии

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