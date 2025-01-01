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Киноафиша Наедине

Спектакль Наедине

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Виктория Исакова, Александра Ребёнок, Татьяна Бабенкова и Марьяна Спивак в премьерном спектакле по пьесам Дона Нигро «Наедине»

Приглашаем вас на премьеру спектакля «Наедине», который основан на пьесах известного драматурга Дона Нигро. Этот спектакль представляет собой глубокое и трогательное исследование женской души через три уникальные истории.

Три судьбы, три исповеди

В центре внимания находятся три женских персонажа, каждая из которых сталкивается с собственными сложностями в жизни. Они делятся своими переживаниями в форме монолога, который открывает перед зрителем мир любви, секса, детских травм и одиночества. Каждый рассказ насыщен страстью и юмором, что позволяет аудитории увидеть не только трагедию, но и романтику в их судьбах.

Искусство и ирония

Актрисы, исполняющие главные роли, не стремятся полностью слиться со своими героинями. Вместо этого они делятся историями с иронией и игрой, что создает особую атмосферу. Их выступления наполнены поэзией и психоанализом, что позволяет зрителям сопереживать и смеяться одновременно.

Актёрский состав

  • Виктория Исакова в роли Анаис
  • Александра Ребенок в роли Софи Бранкасс
  • Татьяна Бабенкова в роли Дездемоны
  • Марьяна Спивак в роли Софи Бранкасс

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который объединяет в себе глубокие эмоции и искренний юмор. «Наедине» — это не просто театр, это возможность поразмышлять о жизни и любви в её самых разных проявлениях.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 декабря
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00

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