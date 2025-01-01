Спектакль Наедине со звездой: Юрий Сёмин

Приглашаем вас на уникальный творческий вечер с легендарным Юрием Павловичем Сёмином! Этот вечер обещает стать незабываемым событием для всех поклонников футбольного искусства и не только.
Юрий Сёмин — выдающийся советский и российский футболист, а также талантливый тренер. Он является мастером спорта и заслуженным тренером РСФСР, а также заслуженным тренером Таджикской ССР. За свою карьеру он не только добился значительных успехов на футбольном поле, но и стал настоящей иконой русского футбола.
На вечере вы сможете услышать интересные истории из жизни Юрия Павловича, его воспоминания о великих матчах и тренерской практике. Кроме того, он поделится своими мыслями о современном футболе и ответит на вопросы зрителей.
Творческий вечер пройдет в уютном баре Петтер. Не упустите возможность встретиться с легендой и провести вечер в теплой и дружеской атмосфере.
Билеты на мероприятие можно приобрести заранее. Рекомендуем не откладывать, чтобы гарантировать себе место на этом уникальном событии!
Не пропустите возможность пообщаться с выдающимся тренером и погрузиться в мир футбольного искусства!