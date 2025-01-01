Спектакль Наедине со звездой: Владлен Кравченко и Марианна Бутузова

Открытая беседа с чемпионами мира по бальным танцам

22 июня в баре Petter пройдет уникальное событие — открытая беседа с профессиональными танцорами Владленом Кравченко и Марианной Бутузовой. Эти талантливые артисты являются чемпионами мира по бальным танцам среди профессионалов и готовы поделиться своим опытом с любителями танцев.

Танцевальный спорт: за кулисами чемпионата

Владлен и Марианна расскажут о своем пути к золоту на чемпионате мира, поделятся секретами успеха и расскажут о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться на этом пути. Их история вдохновляет и открывает глаза на мир танцевального спорта, который часто остается за кадром.

Юбилейный Блэкпульский фестиваль

Кроме того, танцоры поделятся свежими впечатлениями о своем выступлении на столетнем юбилее Блэкпульского танцевального фестиваля. Этот фестиваль — одно из самых значимых событий в мире бальных танцев, собирающее лучших танцоров со всего мира. Не упустите возможность узнать больше о том, как проходит этот престижный конкурс и что он значит для профессионалов.

Приглашаем всех любителей танца!

Не пропустите шанс задать вопросы и услышать интересные истории из первых уст. Вход свободный, но количество мест ограничено. Приходите в бар Petter и станьте частью этого захватывающего события!