Спектакль Наедине со звездой: Костя Цзю

Встреча с легендой бокса: Костя Цзю вживую!

В рамках серии встреч «Наедине со звездой» мы рады пригласить вас на уникальное событие: встречу с Костей Цзю, человеком, чье имя навсегда вписано в историю мирового бокса. Это не просто чемпион мира, а символ силы духа и настойчивости, который вдохновляет миллионы людей.

Что вас ждет на встрече?

Легендарные истории из первых уст о трудностях и победах на пути к успеху.

Разбор культовых боев — уникальный взгляд на знаменитые поединки и их значение.

Прямой диалог с Костей Цзю — возможность задать свои вопросы и получить ответы от великого спортсмена.

Ведущий вечера

Вечер будет вести легендарный комментатор Виктор Гусев, который знает, как сделать встречу незабываемой.

Почему стоит прийти?

Это не просто встреча, а живое прикосновение к истории великого спорта. Вы сможете не только насладиться увлекательными рассказами, но и получить уникальный опыт общения с одной из самых ярких личностей в мире бокса. Не упустите шанс стать частью этого события!

Ждем вас на встрече с Костей Цзю — это будет событие, которое вы запомните на всю жизнь!