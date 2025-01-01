Спектакль Наедине со звездой: Костя Цзю

В рамках серии встреч «Наедине со звездой» мы рады пригласить вас на уникальное событие: встречу с Костей Цзю, человеком, чье имя навсегда вписано в историю мирового бокса. Это не просто чемпион мира, а символ силы духа и настойчивости, который вдохновляет миллионы людей.
Вечер будет вести легендарный комментатор Виктор Гусев, который знает, как сделать встречу незабываемой.
Это не просто встреча, а живое прикосновение к истории великого спорта. Вы сможете не только насладиться увлекательными рассказами, но и получить уникальный опыт общения с одной из самых ярких личностей в мире бокса. Не упустите шанс стать частью этого события!
Ждем вас на встрече с Костей Цзю — это будет событие, которое вы запомните на всю жизнь!