Наедине со всеми
6+
Музыкальный вечер с Гульназ Гариповой и Эдуардом Морозовым

Подготовьтесь к увлекательному музыкальному вечеру с участием талантливых исполнителей! На сцене выступят:

  • Гульназ Гарипова — солистка Пермской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей (вокал, фортепиано).
  • Эдуард Морозов — солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета (баритон).

Программа вечера

В рамках музыкального представления зрителей ждет яркая и насыщенная программа, включающая известные произведения, среди которых:

  • «Вместе весело шагать»
  • Попурри: «АБВГДейка», «Дважды два четыре», «Если б не было школ», «Чему учат в школе»
  • «Песенка мамонтенка»
  • «Улыбка»
  • «Песенка про папу»
  • «Голубой вагон»
  • «Облака»
  • «Белые кораблики»
  • «Чунга-чанга»
  • «По секрету всему свету»
  • «Небо детства»
  • «Родительский дом»
  • «Смешной паренек»
  • «На дальней станции сойду»
  • «Травы, травы»
  • «Лада»
  • «А он мне нравится»
  • «Белые крылья»
  • «Когда цвели сады»
  • «Детектив»
  • «Наедине со всеми»

Этот вечер станет незабываемым музыкальным опытом, который погрузит зрителей в мир мелодий и эмоций!

