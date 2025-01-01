Музыкальный вечер с Гульназ Гариповой и Эдуардом Морозовым
Подготовьтесь к увлекательному музыкальному вечеру с участием талантливых исполнителей! На сцене выступят:
- Гульназ Гарипова — солистка Пермской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей (вокал, фортепиано).
- Эдуард Морозов — солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета (баритон).
Программа вечера
В рамках музыкального представления зрителей ждет яркая и насыщенная программа, включающая известные произведения, среди которых:
- «Вместе весело шагать»
- Попурри: «АБВГДейка», «Дважды два четыре», «Если б не было школ», «Чему учат в школе»
- «Песенка мамонтенка»
- «Улыбка»
- «Песенка про папу»
- «Голубой вагон»
- «Облака»
- «Белые кораблики»
- «Чунга-чанга»
- «По секрету всему свету»
- «Небо детства»
- «Родительский дом»
- «Смешной паренек»
- «На дальней станции сойду»
- «Травы, травы»
- «Лада»
- «А он мне нравится»
- «Белые крылья»
- «Когда цвели сады»
- «Детектив»
- «Наедине со всеми»
Этот вечер станет незабываемым музыкальным опытом, который погрузит зрителей в мир мелодий и эмоций!