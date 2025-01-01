Музыкальный вечер с Гульназ Гариповой и Эдуардом Морозовым

Подготовьтесь к увлекательному музыкальному вечеру с участием талантливых исполнителей! На сцене выступят:

Гульназ Гарипова — солистка Пермской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей (вокал, фортепиано).

Эдуард Морозов — солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета (баритон).

Программа вечера

В рамках музыкального представления зрителей ждет яркая и насыщенная программа, включающая известные произведения, среди которых:

«Вместе весело шагать»

Попурри: «АБВГДейка», «Дважды два четыре», «Если б не было школ», «Чему учат в школе»

«Песенка мамонтенка»

«Улыбка»

«Песенка про папу»

«Голубой вагон»

«Облака»

«Белые кораблики»

«Чунга-чанга»

«По секрету всему свету»

«Небо детства»

«Родительский дом»

«Смешной паренек»

«На дальней станции сойду»

«Травы, травы»

«Лада»

«А он мне нравится»

«Белые крылья»

«Когда цвели сады»

«Детектив»

«Наедине со всеми»

Этот вечер станет незабываемым музыкальным опытом, который погрузит зрителей в мир мелодий и эмоций!