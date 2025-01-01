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Наедине с собой
Билеты от 2000₽
Киноафиша Наедине с собой

Спектакль Наедине с собой

Постановка
Практика 12+
Режиссер Анна Дельцова, Александр Тронов, Александр Алехин
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Пластический спектакль по мотивам стихотворений Иосифа Бродского

«Наедине с собой» — танцевальный спектакль команды Jack’s Garret

В Театре «Практика» команда Jack’s Garret, специализирующаяся на street dance и современном танце, представляет пластический спектакль «Наедине с собой» — глубокое исследование внутреннего мира художника, вдохновлённое стихами Иосифа Бродского. Хореографы Анна Дельцова и Александр Тронов превращают поэзию в танец, предоставляя зрителю свободу выбирать из множества метафорических сюжетов и линий, которые ведут к разным, но верным интерпретациям.

Танец как внутренний монолог

Спектакль приглашает зрителя вглубь сознания главного героя, который проходит сложный путь самоосмысления. Это танцевальный диалог с самим собой, наполненный борьбой и принятием, поиском и выбором. Через движения и жесты герой пытается решить, следовать ли за светом или же принять тьму.

Международное признание и новая версия в «Практике»

С одноактной версией постановки «Наедине с собой» хореографы стали лауреатами dansePlatForma#21 в Монпелье, где спектакль получил признание как инновационная работа. В «Практике» представлена расширенная версия спектакля, где Jack’s Garret соединяют поэзию и танец в уникальном формате.

Приглашение к самопознанию

«Наедине с собой» — это мощное и эмоциональное путешествие в мир танцевальных интерпретаций, которое придётся по душе тем, кто открыт к саморефлексии и поиску собственного пути.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Наедине с собой Наедине с собой Наедине с собой Наедине с собой Наедине с собой Наедине с собой Наедине с собой Наедине с собой Наедине с собой Наедине с собой Наедине с собой Наедине с собой Наедине с собой Наедине с собой

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