Пластический спектакль по мотивам стихотворений Иосифа Бродского

«Наедине с собой» — танцевальный спектакль команды Jack’s Garret

В Театре «Практика» команда Jack’s Garret, специализирующаяся на street dance и современном танце, представляет пластический спектакль «Наедине с собой» — глубокое исследование внутреннего мира художника, вдохновлённое стихами Иосифа Бродского. Хореографы Анна Дельцова и Александр Тронов превращают поэзию в танец, предоставляя зрителю свободу выбирать из множества метафорических сюжетов и линий, которые ведут к разным, но верным интерпретациям.

Танец как внутренний монолог

Спектакль приглашает зрителя вглубь сознания главного героя, который проходит сложный путь самоосмысления. Это танцевальный диалог с самим собой, наполненный борьбой и принятием, поиском и выбором. Через движения и жесты герой пытается решить, следовать ли за светом или же принять тьму.

Международное признание и новая версия в «Практике»

С одноактной версией постановки «Наедине с собой» хореографы стали лауреатами dansePlatForma#21 в Монпелье, где спектакль получил признание как инновационная работа. В «Практике» представлена расширенная версия спектакля, где Jack’s Garret соединяют поэзию и танец в уникальном формате.

Приглашение к самопознанию

«Наедине с собой» — это мощное и эмоциональное путешествие в мир танцевальных интерпретаций, которое придётся по душе тем, кто открыт к саморефлексии и поиску собственного пути.