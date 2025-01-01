Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Надя Джабраилова. Проверочный концерт
Билеты от 1500₽
Киноафиша Надя Джабраилова. Проверочный концерт

Надя Джабраилова. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Проверочный концерт Нади Джабраиловой в «Большевик Лофт»

Приглашаем всех на уникальный вечер с Надей Джабраиловой, резидентом шоу «Женский Стендап ТНТ» и финалисткой «Открытого Микрофона ТНТ». Это событие обещает быть незабываемым и наполненным положительными эмоциями.

Что вас ждет?

На концерте вы сможете насладиться остроумными шутками и харизмой Нади, которая поразит вас своим обаянием и искренностью. Этот вечер станет отличной возможностью отвлечься от повседневных забот и зарядиться позитивом надолго.

Удобства для гостей

Место проведения — «Большевик Лофт» — предлагает разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Здесь есть бесплатная парковка, что позволяет легко добраться до мероприятия.

Рекомендации по посещению

Чтобы избежать задержек с заказами на кухню, рекомендуем приходить к сбору гостей, который начинается за час до начала программы. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой, пообщаться с друзьями и подготовиться к предстоящему шоу.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что возрастное ограничение на мероприятие — 18+. Не упустите возможность стать частью этого особенного вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
19:30 от 1500 ₽
23 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
18:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
29 августа в 19:00 Spaten Haus Grand
от 990 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
8 августа в 21:00 Сергеич
от 890 ₽
Софи Окран
18+
Джаз
Софи Окран
26 декабря в 19:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше