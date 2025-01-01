Надя Джабраилова. Проверочный концерт

Проверочный концерт Нади Джабраиловой в «Большевик Лофт»

Приглашаем всех на уникальный вечер с Надей Джабраиловой, резидентом шоу «Женский Стендап ТНТ» и финалисткой «Открытого Микрофона ТНТ». Это событие обещает быть незабываемым и наполненным положительными эмоциями.

Что вас ждет?

На концерте вы сможете насладиться остроумными шутками и харизмой Нади, которая поразит вас своим обаянием и искренностью. Этот вечер станет отличной возможностью отвлечься от повседневных забот и зарядиться позитивом надолго.

Удобства для гостей

Место проведения — «Большевик Лофт» — предлагает разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Здесь есть бесплатная парковка, что позволяет легко добраться до мероприятия.

Рекомендации по посещению

Чтобы избежать задержек с заказами на кухню, рекомендуем приходить к сбору гостей, который начинается за час до начала программы. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой, пообщаться с друзьями и подготовиться к предстоящему шоу.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что возрастное ограничение на мероприятие — 18+. Не упустите возможность стать частью этого особенного вечера!