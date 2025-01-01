Меню
Надя Джабраилова. Проверка материала
О концерте/спектакле

Надя Джабраилова: Свежий стендап и открытый эксперимент

Приглашаем зрителей на уникальное событие – стендап шоу от Надьи Джабраиловой! Это не просто выступление, а возможность стать частью творческого процесса. Надя проверяет новый материал прямо на сцене, предлагая публике насладиться искренним юмором и свежими идеями.

Открытый эксперимент

В нашем шоу не будет заготовленных шуток! Надя готова к взаимодействию с залом и с радостью примет любую вашу реакцию. Это отличный шанс увидеть, как непосредственно рождаются смешные истории и неожиданные повороты сюжета.

Будьте готовы смеяться!

Для зрителей подготовлены не только смешные номера, но и неизменный авторский стиль Надьи, который сочетает иронию, наблюдательность и умение находить юмор в простых вещах. Каждый присутствующий на шоу получит порцию позитива и хорошего настроения!

Не упустите возможность стать частью спектакля, полюбоваться уникальным стилем и зарядиться хорошими эмоциями. Приходите на стендап, который оставит яркий след в вашем сердце!

19 сентября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 1000 ₽

