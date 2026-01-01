Оповещения от Киноафиши
Надя Бобрышева
Надя Бобрышева

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный концерт Нади Бобрышевой в Стендап клубе

Стендап клуб приглашает на уникальное событие — сольный концерт Нади Бобрышевой. Эта талантливая стендап-комик, чемпион высшей лиги КВН, радиоведущая на «Comedy Radio» и участница «Comedy Баттл» на ТНТ, представит свою новую программу.

Темы концерта

В своем выступлении Надя Бобрышева затрагивает важные и острые темы: воспитание разных поколений, отношения к жизни, стандарты красоты и поиски любви обычной девочки в большом городе. Ее искренние и остроумные наблюдения обязательно найдут отклик у зрителей.

Для кого этот концерт

Концерт будет интересен тем, кто ценит современный взгляд на жизнь и желает посмеяться над актуальными для каждого темами. Уникальный стиль Нади и ее умение легко и humorously рассказывать о сложных вещах создают неповторимую атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события!

В других городах
Май
22 мая пятница
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 800 ₽

