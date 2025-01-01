Спектакль Надувное шоу Питиновых

Феерическое «Надувное шоу» от коллектива артистов Питиновых в КЦ "Меридиан"

Профессиональный московский цирковой коллектив артистов Питиновых приглашает вас на удивительное представление «Надувное шоу», которое станет настоящим праздником для взрослых и детей. Это феерическое событие обещает увлечь зрителей своей яркой программой и неповторимыми номерами.

Эксклюзивный реквизит и незабываемые номера

В уникальных номерах и клоунских репризах используется эксклюзивный надувной реквизит: мячи, круги, зонтики, хула-хупы, скакалки и даже матрешки. Каждый номер — это отдельное произведение искусства, которое позволит вам насладиться высоким цирковым мастерством.

В программе представлены редкие и уникальные номера, такие как:

«Эксцентриада с большими мячами»

«Девушка в прозрачном шаре»

«Клоун-художник»

«Дутик»

«Танцующий Кактус»

«Комический баскетбол»

«Девочка на шаре»

Веселье и радость для всей семьи

Перед началом спектакля для зрителей будет организована интересная активность: вас разукрасит грим, и вы сами сможете превратиться в веселых клоунов. Где клоуны — там смех, а где смех — там праздник! Ожидайте море радости, улыбок и отличного настроения в доброй атмосфере.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого шоу! Приходите всей семьей и наслаждайтесь цирковым искусством в его лучших проявлениях!