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Надувное шоу Питиновых
Билеты от 1000₽
Киноафиша Надувное шоу Питиновых

Спектакль Надувное шоу Питиновых

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Феерическое «Надувное шоу» от коллектива артистов Питиновых в КЦ "Меридиан"

Профессиональный московский цирковой коллектив артистов Питиновых приглашает вас на удивительное представление «Надувное шоу», которое станет настоящим праздником для взрослых и детей. Это феерическое событие обещает увлечь зрителей своей яркой программой и неповторимыми номерами.

Эксклюзивный реквизит и незабываемые номера

В уникальных номерах и клоунских репризах используется эксклюзивный надувной реквизит: мячи, круги, зонтики, хула-хупы, скакалки и даже матрешки. Каждый номер — это отдельное произведение искусства, которое позволит вам насладиться высоким цирковым мастерством.

В программе представлены редкие и уникальные номера, такие как:

  • «Эксцентриада с большими мячами»
  • «Девушка в прозрачном шаре»
  • «Клоун-художник»
  • «Дутик»
  • «Танцующий Кактус»
  • «Комический баскетбол»
  • «Девочка на шаре»

Веселье и радость для всей семьи

Перед началом спектакля для зрителей будет организована интересная активность: вас разукрасит грим, и вы сами сможете превратиться в веселых клоунов. Где клоуны — там смех, а где смех — там праздник! Ожидайте море радости, улыбок и отличного настроения в доброй атмосфере.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого шоу! Приходите всей семьей и наслаждайтесь цирковым искусством в его лучших проявлениях!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 ноября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
11:00 от 1000 ₽

Фотографии

Надувное шоу Питиновых Надувное шоу Питиновых Надувное шоу Питиновых Надувное шоу Питиновых Надувное шоу Питиновых Надувное шоу Питиновых

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