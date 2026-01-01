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Надувное шоу. Новогодняя феерия «Волшебные краски»
Киноафиша Надувное шоу. Новогодняя феерия «Волшебные краски»

Спектакль Надувное шоу. Новогодняя феерия «Волшебные краски»

0+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 0+

О спектакле

Праздничное шоу для всей семьи

В этом увлекательном новогоднем спектакле мир волшебных красок оживает прямо на ваших глазах! Еще до начала представления герои сказки приглашают всех желающих разукрасить свои лица яркими красками, погружая зрителей в атмосферу праздника и веселья. Дед Мороз и Снегурочка подарят клоунам волшебную палитру, с помощью которой все смогут добавить ярких красок в этот день.

Баба-Яга и её коварные планы
Но как всегда, злодейка Баба-Яга не может упустить возможность испортить веселье. Она имеет свой зловещий план по использованию волшебных красок, который может нарушить всю магию праздника. Но не переживайте — клоуны готовы вступить в бой с ее коварными замыслами. С помощью своих смекалки и отваги они смогут остановить Бабу-Ягу и вернуть всем праздник.

Чудеса с надувными декорациями
Особенность этого шоу — это не только яркие персонажи и волшебство, но и потрясающий надувной реквизит, который превращает сцену в настоящий мир чудес. Огромные мячи, гигантские обручи, ростовые куклы и большие мыльные пузыри — всё это создаст невероятную атмосферу праздника и чудес. Даже новогодняя елка будет надувной, добавляя эффектность и необычность всему действию.

Волшебство в каждой детали
Как и в программе «Надувное шоу», в этом спектакле используется эксклюзивный надувной реквизит, а герои оказываются внутри прозрачных шаров, создавая удивительный эффект волшебства. С помощью этих чудесных красок и добрых героев в зле не будет ни единого шанса! В итоге зрителей ждет самый яркий, самый добрый и веселый праздник, который они когда-либо видели.

Фотографии

Надувное шоу. Новогодняя феерия «Волшебные краски» Надувное шоу. Новогодняя феерия «Волшебные краски» Надувное шоу. Новогодняя феерия «Волшебные краски» Надувное шоу. Новогодняя феерия «Волшебные краски» Надувное шоу. Новогодняя феерия «Волшебные краски» Надувное шоу. Новогодняя феерия «Волшебные краски» Надувное шоу. Новогодняя феерия «Волшебные краски»
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