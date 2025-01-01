Спектакль Надо что-то делать

В центре сюжета – исследование человеческих отношений, где персонажи пытаются разобраться, кто они: две пары разных поколений, одинокие люди в поисках счастья или любящие, но запутавшиеся в быту личности. На сцене разыгрывается парадоксальная драма, в которой границы между любовью, одиночеством и осмыслением себя размыты.
Эти вопросы сопровождаются размышлениями о природе счастья, человеческой сущности и жизни, где «Я» становится центром вселенной, а окружающие – источником страданий, как в философии Жан-Поля Сартра.
В спектакле играют:
Их игра препарирует механику счастья и освещает нелепости повседневной жизни.
Режиссер Павел Ващилин описывает постановку как оммаж великим абсурдистам мирового театра, таким как Эжен Ионеско. Спектакль показывает, как привычная речь теряет значение, превращаясь в набор штампов. Эта идея, как и в произведениях Ионеско, превращает повседневность в кривое зеркало, где нелепости жизни увеличиваются до гротеска.
Эскиз спектакля стал победителем зрительского голосования на V лаборатории «АРТХАБ» МХТ им. А.П. Чехова в 2023 году.
Эта постановка обещает стать глубоким исследованием человеческой природы в рамках театра абсурда, где парадоксы жизни становятся ключом к самопознанию.