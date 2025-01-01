Спектакль Надо что-то делать

Размышления о природе счастья и человеческой сущности

В центре сюжета – исследование человеческих отношений, где персонажи пытаются разобраться, кто они: две пары разных поколений, одинокие люди в поисках счастья или любящие, но запутавшиеся в быту личности. На сцене разыгрывается парадоксальная драма, в которой границы между любовью, одиночеством и осмыслением себя размыты.

Главные вопросы спектакля

Может ли человек увидеть себя в Другом?

Если Другого нет, а есть только «Я», то как рождается ад?

Эти вопросы сопровождаются размышлениями о природе счастья, человеческой сущности и жизни, где «Я» становится центром вселенной, а окружающие – источником страданий, как в философии Жан-Поля Сартра.

Актерский состав

В спектакле играют:

Янина Колесниченко

Георгий Ковалёв

Елизавета Орлова

Илья Козырев

Их игра препарирует механику счастья и освещает нелепости повседневной жизни.

Театр абсурда на сцене

Режиссер Павел Ващилин описывает постановку как оммаж великим абсурдистам мирового театра, таким как Эжен Ионеско. Спектакль показывает, как привычная речь теряет значение, превращаясь в набор штампов. Эта идея, как и в произведениях Ионеско, превращает повседневность в кривое зеркало, где нелепости жизни увеличиваются до гротеска.

История создания

Эскиз спектакля стал победителем зрительского голосования на V лаборатории «АРТХАБ» МХТ им. А.П. Чехова в 2023 году.

Творческая команда

Режиссер: Павел Ващилин

Павел Ващилин Автор: Иван Андреев

Иван Андреев Художник: Сергей Рябов

Эта постановка обещает стать глубоким исследованием человеческой природы в рамках театра абсурда, где парадоксы жизни становятся ключом к самопознанию.