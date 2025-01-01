Меню
Надежды маленький оркестрик
Киноафиша Надежды маленький оркестрик

Спектакль Надежды маленький оркестрик

Постановка
Театр ЧТЗ 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт об одной удивительной девочке

Это история о чудаковатой девочке Надежде, которая задалась целью не забывать никого-никого. Её мир полон ярких эмоций, но ребята во дворе не понимают её особенность, и дружит она только с родным дедом.

Надя обладает уникальным, солнечным взглядом на жизнь, благодаря чему она по-своему переживает утраты и потери. Спектакль-концерт сочетает в себе семейные зарисовки и ретропесни, что создает атмосферу ностальгии и тепла.

Погружение в прошлое

Зрители перенесутся в некое неопределённое, но очень знакомое каждому прошлое. Каждый найдет в этой истории что-то своё, благодаря индивидуальному восприятию времени и памяти.

После спектакля

После окончания спектакля у зрителей будет возможность сфотографироваться вместе с актерами и поделиться пожеланиями на лето. Это отличный способ сохранить воспоминания и создать новые связи.

Не упустите шанс насладиться этой трогательной историей о надежде и дружбе!

Купить билет на спектакль Надежды маленький оркестрик

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
6 ноября четверг
13:00
ДК ЧМК Челябинск, Ярослава Гашека, 1
от 500 ₽

Фотографии

Надежды маленький оркестрик Надежды маленький оркестрик Надежды маленький оркестрик Надежды маленький оркестрик Надежды маленький оркестрик Надежды маленький оркестрик Надежды маленький оркестрик

