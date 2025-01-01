Звуки Парижа: Концерт по рассказам Надежды Тэффи

В предстоящем концерте зрители смогут насладиться уникальной программой, основанной на произведениях известной писательницы Надежды Тэффи. В этот вечер прозвучат её короткие рассказы, такие как «Лодка», «Семейный аккорд», «В вагоне», «Долг и честь», «Покаянное» и «Счастливая». Каждый из этих рассказов представляет собой маленький литературный спектакль, погружающий зрителя в атмосферу эмиграции и ностальгии.

Творчество Надежды Тэффи

Надежда Тэффи, прожившая большую часть своей жизни в Париже, была одной из ярчайших фигур русской литературы XX века. Она описывала жизнь русских эмигрантов с тонким юмором и глубоким пониманием человеческой природы. Как сама Тэффи говорила, её «лицо было обёрнуто к России», что придаёт её произведениям особую эмоциональную окраску.

Музыкальное сопровождение

Концерт также включает в себя популярные мелодии французского шансона, которые создадут неповторимую атмосферу. Исполнителями станут мастер художественного слова Анна Яковлева и виртуоз аккордеона Владимир Водянников, которые обеспечат музыкальное сопровождение и обогатят литературные тексты мелодиями, вдохновленными парижской культурой.

Не упустите возможность!

Не пропустите этот уникальный концерт, который соединяет литературу и музыку, погружая вас в мир Надежды Тэффи. Билеты на мероприятие уже в продаже. Приходите и ощутите магию слов и музыки, которые расскажут вам о любви, жизни и потерях!