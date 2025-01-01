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Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль Золотое кольцо
Киноафиша Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль Золотое кольцо

Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль Золотое кольцо

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Весенний концерт Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» в Казани

Народная артистка России Надежда Кадышева, вместе с Григорием Кадышевым и ансамблем «Золотое кольцо», представляют свою новую весеннюю программу «Плывёт веночек». Этот концерт стал настоящим культурным феноменом, который продолжает объединять поколения и дарить зрителям яркие эмоции.

Музыка, вдохновляющая сердца

В программе прозвучат золотые хиты, ставшие символом живого народного творчества. Зрители смогут насладиться такими песнями, как «Плывёт веночек», «Течёт ручей», «Снег летит», «Я не колдунья», «Самая желанная», «Виновата ли я», «Широка река» и многими другими. Эти мелодии не просто музыка, а настоящие сокровища, которые продолжают вдохновлять.

Танцы и веселье

Для желающих пуститься в пляс открыта продажа билетов на танцпол, где можно будет танцевать под любимые песни и окунуться в атмосферу настоящего русского праздника. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Билеты и информация

Не забудьте позаботиться о покупке билетов заранее, ведь концерты традиционно собирают полные залы! Возрастное ограничение — 6+.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
19:00 от 7000 ₽
Новосибирск, 23 сентября
Сибирь-арена Новосибирск, Немировича-Данченко, 160р
20:00 от 4000 ₽
Пермь, 1 ноября
Универсальный дворец спорта «Молот» Пермь, Лебедева, 13
19:00 от 3000 ₽
Уфа, 5 ноября
Уфа-арена Уфа, Ленина, 114
19:00 от 3500 ₽

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