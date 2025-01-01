Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль Золотое кольцо

Народная артистка России Надежда Кадышева, вместе с Григорием Кадышевым и ансамблем «Золотое кольцо», представляют свою новую весеннюю программу «Плывёт веночек». Этот концерт стал настоящим культурным феноменом, который продолжает объединять поколения и дарить зрителям яркие эмоции.
В программе прозвучат золотые хиты, ставшие символом живого народного творчества. Зрители смогут насладиться такими песнями, как «Плывёт веночек», «Течёт ручей», «Снег летит», «Я не колдунья», «Самая желанная», «Виновата ли я», «Широка река» и многими другими. Эти мелодии не просто музыка, а настоящие сокровища, которые продолжают вдохновлять.
Для желающих пуститься в пляс открыта продажа билетов на танцпол, где можно будет танцевать под любимые песни и окунуться в атмосферу настоящего русского праздника. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!
Не забудьте позаботиться о покупке билетов заранее, ведь концерты традиционно собирают полные залы! Возрастное ограничение — 6+.