Надежда и Григорий Кадышевы. Новогодний концерт.

Новогодний концерт «Золотого кольца» в Москве

Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль «Золотое кольцо» под художественным руководством Александра Костюка приглашают вас на незабываемый новогодний концерт в самом сердце Москвы!

Программа вечера

В программе концерта прозвучат самые новогодние хиты, знакомые и любимые миллионами по всей стране. Эти песни создают волшебную атмосферу самого долгожданного праздника — Нового года.

Подарите себе праздник

Не упустите возможность подарить себе и своим близким настоящий новогодний вечер, наполненный музыкой, весельем и зажигательными танцами. Успейте стать частью самого ожидаемого новогоднего события года!

Почему стоит посетить концерт?

Концерт «Золотое кольцо» — это отличная возможность погрузиться в атмосферу праздника, насладиться живым исполнением и провести время в компании друзей и близких. Не упустите шанс отправиться в музыкальное путешествие, которое оставит незабываемые впечатления!